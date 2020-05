Blitz und Donner – Südwestwind treibt Gewitterzellen über die Schweiz Über Nacht sind Gewitter über die Schweiz gezogen und haben nach dem Sommertag Abkühlung gebracht. Christian Köppel

Das Gewitter brachte eine Abkühlung: Blitze über Bütschwil SG. (9. Mai 2020) Leser-Reporter Auch in Cham ZG hat es heftig gewittert. Leser-Reporter Über dem Pilatus haben sich ebenfalls Gewitter entladen. Leser-Reporter Das Gewitter ist vom Berner Oberland Richtung Ostschweiz gezogen. Leser-Reporter Die Feuchtezufuhr aus Frankreich und Italien hat auch in der zweiten Nachthälfte zu Niederschlägen geführt. Leser-Reporter 1 / 5

Entlang der Voralpen haben sich am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag Gewitterzellen entladen. Es kam zu Blitzen und Donnern, wie Leser-Reporter berichten. MeteoNews twitterte, dass die Gewitter nach dem Start im Berner Oberland mit dem Südwestwind in Richtung Ostschweiz getrieben wurden.

Mit der Feuchtezufuhr aus Frankreich und Italien war auch in der zweiten Nachthälfte mit Schauern zu rechnen.

Die kräftigen Gewitterzellen brachten auch Hagel, wie ein Twitter-Video aus Interlaken zeigt:

Nach einem warmen Samstag kam die Abkühlung gerade richtig. In mehreren Regionen gab es einen Sommertag mit Temperaturen von 25 Grad und mehr: