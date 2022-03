Trotz Derby-Sperre – Südkurve zu, aber die Fans drin – und die Polizei findet es gut

FC Zürich: Trotz Kurvensperre im Derby – Südkurve zu, aber die Fans drin – und die Polizei findet es gut Nach Ausschreitungen hat die Liga die Fankurve des FC Zürich für zwei Derbys gesperrt. Aber Kurvengänger kommen mit dem Segen von Liga und Polizei trotzdem ins Stadion. Meinung Florian Raz

So soll es am 2. April gegen GC nicht aussehen: FCZ-Fans feuern ihr Team von ausserhalb des Letzigrunds an. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Das Urteil sollte Symbolcharakter haben. Nachdem Anhänger des FC Zürich am 23. Oktober 2021 in Richtung Fankurve der Grasshoppers gestürmt waren, wurde nach mehr Repression und scharfen Strafen gerufen. Die Schweizer Polizeikommandanten witterten die Chance, personalisierte Tickets für Fussballmatches durchzuboxen. Und die Swiss Football League (SFL) wollte unter diesem Druck beweisen, dass sie nicht vor den organisierten Fans kuscht. Sie versuchte, die Atmosphäre mit einem strengen Urteil abzukühlen, und sperrte die Südkurve für zwei Heimderbys. Das Zeichen, das gesetzt werden sollte, schien klar: Wenn ihr in eurer Kurve nicht für Ruhe sorgen könnt, müsst ihr halt draussen bleiben.

Weiter nach der Werbung

Jetzt zeigt sich: Diese Strafe wird nicht so umgesetzt, wie es sich weite Teile der Öffentlichkeit wohl vorgestellt haben. Die Stehplatzsektoren des Letzigrunds bleiben am 2. April gegen GC zwar leer. Die Kurvengängerinnen und -gänger selber werden aber zu grossen Teilen trotzdem im Stadion sein. Der FCZ gab am Dienstag bekannt: Wer eine Saisonkarte in der Kurve besitzt, darf das Spiel in den angrenzenden Sektoren verfolgen.

Bauernschlaue Umgehung der Strafe?

Das klingt auf den ersten Blick wie eine bauernschlaue Umgehung der Strafe. Ist aber sogar von der Liga abgesegnet und mit der Stadtpolizei Zürich abgesprochen. Im Stadion selbst schien die Gefahr zu gross, dass Südkurvengänger Tickets in der Nähe des GC-Sektors kaufen könnten. Zur Lage ausserhalb äussert sich die Polizei zwar «aus polizeitaktischen Gründen» nicht. Aber es ist logisch, dass die Staatsgewalt die Fans auch lieber im Letzigrund hat, als dass sie während eines ganzen Derbys die geballte FCZ-Kurve auf der Badenerstrasse bewachen muss.

Ein weiteres Mal also scheint im Schweizer Fussball ein Fall von Symbolpolitik an der Realität zu scheitern. Was wiederum den Ruf nach mehr Repression noch lauter werden lassen könnte.

Der FCZ dürfte 200’000 Franken verlieren

Allerdings bleibt die Kurvensperre nicht ganz ohne Folgen. Der FCZ kann nicht wie sonst rund 2000 Tageskarten für die Südkurve absetzen, er gibt aus Sicherheitsgründen Plätze in anderen Sektoren nicht in den offenen Verkauf. Der Club rechnet damit, dass er wegen der Sperre rund 5000 Tickets weniger verkaufen kann. Womit er rund 200’000 Franken verlieren dürfte.

Und dann bleibt noch jenes Loch im Sektor D. An jenem Ort, an den sich die Chaoten im letzten Oktober geflüchtet haben. Dort, wo sich sonst das Epizentrum der FCZ-Emotionen befindet. Auch wenn die Kurvenfans selber zu grossen Teilen im Stadion sein werden: Die Südkurve selbst gibt es in diesem Derby nicht. Nicht den Ort. Und nicht den lebendigen Organismus. Sprich: keine Kurvenfahne, keine Choreografie vor dem Spiel gegen den Stadtrivalen.

Auch das ist nur ein Symbol. Aber es ist eines, das die Fans in der Kurve durchaus trifft.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.