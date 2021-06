Letztmals am Donnerstag gesehen – Suchtrupp findet vermissten 75-jährigen Wanderer in Pontresina Mithilfe eines Suchhundes konnte ein seit mehreren Tagen im Gebiet Giandains vermisster Mann gerettet werden.

Ein Suchhund fand am Sonntag im Gebiet Giandains einen Rucksack, der dem Vermissten zugeordnet werden konnte. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Ein seit Donnerstag vermisster 75-jähriger Wanderer ist in Pontresina von einem Suchtrupp gefunden worden. Die Retter trafen den Mann am Sonntag gegen 17 Uhr in unwegsamem Gelände im Gebiet Giandains erschöpft und leicht verletzt an.

Der 75-Jährige, der dehydriert war, wurde von der Rega mit Hilfe einer Seilwinde geborgen und ins Spital nach Samedan geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. Die genauen Umstände des Vermisstenfalls werden durch die Polizei abgeklärt.

Der betagte Luxemburger war am vergangenen Donnerstag letztmals in Pontresina gesehen worden. Eine grossflächige Suche, an der sich Alpinisten der SAC-Sektion Bernina, die Kantonspolizei, Privatpersonen und Helikopter beteiligten, blieb bis Sonntagmittag erfolglos.

Ein Suchhund eines SAC-Teams fand am späten Nachmittag im Gebiet Giandains einen Rucksack, der dem Vermissten zugeordnet werden konnte. Darauf wurde die Suche in diesem Gebiet nochmals intensiviert, wie die Polizei schreibt. Gegen 17 Uhr ortete ein Suchtrupp den 75-Jährigen.

