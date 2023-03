Tauschbörse in Reinach – Suche Monstera-Ableger, biete Avocadokern Die Gemeinde- und Schulhausbibliothek Reinach lädt zum Pflanzen-, Samen- und Informationstausch ein. Alles im Namen der Biodiversität. Linus Schauffert

In Reinach werden Pflanzen getauscht. Foto: Getty Images

Es ist März, die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke – der Frühling ist da. Das macht sich auch beim Blick in die Gärten und auf die Balkone bemerkbar. Überall erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf.

Dies nimmt die Gemeinde- und Schulbibliothek Reinach zum Anlass, einige Veranstaltungen im Namen der Biodiversität durchzuführen. Genauer sind es drei, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung vermeldet: eine Setzlingstauschbörse, eine Saatgutbibliothek und ein Vortrag zum Thema Biodiversität im eigenen Garten.

Setzlinge, Stauden, Ableger

Die Tauschbörse für Pflanzensetzlinge ist am 22. April von 10 bis 14 Uhr bei der Gemeindebibliothek in Reinach geplant. Hier können Pflanzenliebhaberinnen und -liebhaber ihre selbst gezogenen Setzlinge, Stauden oder Ableger beschriftet mitbringen und auf einem Tisch ausstellen. Und dann kann getauscht werden. Einen Monstera-Ableger gegen einen wurzelnden Avocadokern vielleicht? Oder eine Babyfichte gegen einen Lindensetzling?

Wer aber mit dem Pflanzentausch nicht bis zum 22. April warten möchte, der kann bereits jetzt die Reinacher Saatgutbibliothek aufsuchen.

«Biodiversität ist auch schön!»

Saatgutbibliothek? Ja. Hier können seit kurzem Interessierte Saatgut ausleihen, als wäre es ein Buch. Im Gegenzug bringen sie Pflanzensamen in beschrifteten Tüten in die Bibliothek und lassen sie für die Nächste oder den Nächsten da. «Mit der Saatgutbibliothek soll die Biodiversität in den Gärten gefördert werden, und sie soll dazu beitragen, dass alte und robuste Sorten wiederentdeckt werden können», schreibt der Gemeinderat.

Und dann gibt es noch Informationen. Und zwar am 1. Juni um 19 Uhr. Dann ist Biogärtnerin Rosmarie Champion aus Hochwald zu Besuch. Sie erzählt in ihrem Vortrag «Biodiversität ist auch schön!», welche Blumen sich am besten für die Biodiversität im eigenen Garten eignen und was man für einen vielfältigen Garten tun kann. Der Eintritt zum Vortrag mit anschliessendem Apéro kostet 10 Franken, anmelden kann man sich bis zum 26. Mai unter info@bibliothek-reinach.ch.

