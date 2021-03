Nachwuchsförderung im Baselbiet – Subventionen für die Kunstförderung in den Schulen gefordert Was sich bei der Musik bewährt hat, soll künftig auch für die Kunst gelten, fordern 35 Landrätinnen und Landräte. Doch die Regierung winkt ab. Thomas Dähler

Ausstellung einer Bildschule für Kinder in Basel. Foto: Lucia Hunziker

Von links bis zur Mitte: In einem breit unterstützten Vorstoss fordert Landrat Roman Brunner (SP) die Regierung auf, die Kunstförderung im Bildungsgesetz des Kantons Baselland zu verankern. Ziel ist es, Kurse in Kunst und Gestaltung nach dem Vorbild der Musikschulen zu subventionieren. Heute bezieht in diesem Bereich das K’Werk Baselland in Liestal einen jährlichen Förderungsbeitrag von 65’000 Franken aus dem Swisslosfonds – im Sinne einer Anschubfinanzierung.

Ob die an der Landratssitzung vom Donnerstag traktandierte Motion eine Mehrheit findet, ist jedoch höchst ungewiss. Die Regierung stellt sich gegen das Begehren und empfiehlt dem Parlament, den Vorstoss abzulehnen. Die Regierung ist der Ansicht, dass das Angebot weiter auf privater Basis organisiert und finanziert werden soll – so wie viele Freizeitangebote für Kinder auch.