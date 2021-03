Strategien gegen Virusvarianten – Stuttgarter Innenminister für binationales Testcenter Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will eine mögliche Grenzschliessung mit einer Teststrategie vermeiden. Thomas Dähler

Grenzübergang Weil am Rhein: Grenzschliessungen wie im vergangenen Frühjahr will der Kanton Basel-Stadt vermeiden. Foto: Philipp von Ditfurth (Keystone-sda)

Im benachbarten Baden-Württemberg wird über eine mögliche Schliessung der Grenzen zur Schweiz und zu Frankreich gestritten. Eine solche droht, wenn Deutschland ein französisches Departement oder einen Schweizer Kanton zum Virusvariantengebiet erklärt, sollte die britische oder südafrikanische Mutation in der Nordwestschweiz oder im Elsass überhandnehmen. Der Kanton Basel-Stadt versucht über alle Kanäle, Grenzschliessungen zu verhindern.

Basel-Stadt kann dabei in Stuttgart auf einen Verbündeten zählen: Innenminister Thomas Strobl (CDU) schlägt als Alternative zu verschärften Grenzkontrollen oder Grenzschliessungen breit angelegte Massentests in einem binationalen Testzentrum vor. Es ist dies seine Antwort an den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, nachdem dieser Grenzschliessungen «nicht ausgeschlossen» hat.