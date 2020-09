Tour de France, 18. Etappe – Sturz bringt Hirschi um möglichen nächsten Coup Der Schweizer fährt lange in der Führungsgruppe mit, kämpft um Punkte in der Bergpreiswertung, wird dann aber unsanft ausgebremst. Emil Bischofberger

Bei der 18. Etappe der Tour de France rutscht Marc Hirschi über den Asphalt und hat dabei Glück, dass ihm nichts Schlimmeres passiert. Video: SRF

Drei Pässe lang schaut es auf der 18. Etappe sehr gut aus für Marc Hirschi. Der Berner fährt einmal mehr in der Spitzengruppe mit, entscheidet die drei Sprints um die Bergpreispunkte souverän für sich. Denn er hat ein klares Ziel: Wenn er auf allen fünf Pässen des Tages Punkte sammelt, ist das Trikot des besten Bergfahrers für ihn in Reichweite.

Doch in der Abfahrt vom Col des Saisies lehnt er sich in einer Linkskurve etwas zu sehr in die Kurve, worauf sein Vorderrad wegrutscht und er auf Schulter und Hüfte stürzt. «Ich war direkt hinter ihm, er nahm die Kurve viel zu schnell», sagt später Fluchtkollege Michal Kwiatkowski. Die Spitzengruppe ist weg, auch wenn Hirschi mit einem letzten Effort noch einmal seinen Fluchtkollegen nahe kommt. Hirschi bleibt so nur die Ehrung zum kämpferischsten Fahrer der Tour, bereits zum dritten Mal wird er dafür aufs Podium gebeten.

Von Hirschis Malheur profitiert Richard Carapaz. Der Giro-Sieger aus Ecuador hat sich mit dem Berner auf den ersten drei Cols um die Punkte duelliert. Die verbleibenden beiden Pässe überquert er ohne Gegenwehr als Erster und übernimmt damit das weiss-rot-gepunktete Trikot von Tadej Pogacar. So wird die 18. Etappe zum späten ersten Feiertag für das Team Ineos-Grenadier vom ausgeschiedenen Titelverteidiger Egan Bernal. Carapaz kommt in La Roche-sur-Foron gemeinsam mit Teamkollege Kwiatkowski an. Zum Dank für seine Helferarbeiten darf der Pole als Etappensieger über die Ziellinie rollen.