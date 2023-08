Sturmschäden in Basel – WC-Häuschen in Riehen landete im Bach Der Sturm vom Donnerstagabend riss in Basel Ziegel von den Dächern und liess Bäume umstürzen. Der Tierpark Lange Erlen und der Kannenfeldpark müssen vorübergehend geschlossen werden.

Kurioser Vorfall in Riehen: Der Sturm beförderte ein WC-Häuschen in den Immenbach. Kantonspolizei Basel-Stadt

Wegen des Sturms vom Donnerstagabend sind die Einsatzkräfte in Basel-Stadt rund 80 Mal ausgerückt. Personen kamen beim Unwetter keine zu Schaden, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. An der Badenweilerstrasse und an der General Guisan-Strasse stürzten kurz vor 20 Uhr Bäume auf Personenwagen.

Zudem beförderten die Sturmböen in Riehen ein mobiles WC-Häuschen direkt in den Immenbach, der in die Wiese mündet. Die Milizfeuerwehr rückte aus und bat das Amt für Umwelt und Energie, die Industriellen Werke Basel sowie die Fischereiaufsicht um Unterstützung. Nach umfassenden Messungen konnten diese bestätigen, dass vom WC-Häuschen und dessen Chemie keine grössere Umweltgefahr ausging, wie es im Communiqué heisst.

Tierpark Lange Erlen und Kannenfeldpark geschlossen

Die Berufsfeuerwehr war zusammen mit den Milizfeuerwehren, der Stützpunktfeuerwehr, der Betriebsfeuerwehr Roche und der Kantonspolizei im Einsatz. Der Sturm riss auch Ziegel von den Dächern. Zahlreiche Bäume verloren ihre Äste oder stürzten komplett um, wie die Polizei schreibt.

Der Sturm riss in Basel Bäume um. An der Badenweiler- und General Guisan-Strasse wurden dadurch Autos beschädigt. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Auch im Tierpark Lange Erlen wurden mehrere Bäume entwurzelt und Gehegezäune beschädigt. Tiere kamen keine zu Schaden, wie der Erlen-Verein Basel schreibt. Aus Sicherheitsgründen und aufgrund der Aufräumarbeit bleibe der Tierpark bis auf Weiteres geschlossen. Wie die «bz» schreibt, ist wegen nötiger Aufräumarbeiten auch der Kannenfeldpark vorübergehend geschlossen.

Bei den Baselbieter Einsatzkräften gingen rund 50 Meldungen ein, wie ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Vor allem überschwemmte Keller, abgeknickte Äste sowie umgestürzte Bäume und Bauabschrankungen seien gemeldet worden. Auch im Baselbiet seien aber keine Menschen zu Schaden gekommen.

SDA/ssc

Fehler gefunden?Jetzt melden.