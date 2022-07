Starke Gewitter haben am Sonntag und am Montag das Land erfasst. Das Wetter bleibt zu Wochenbeginn wechselhaft.

Sturmböen und 9000 Blitze in der Schweiz

Seit dem Sonntag sind in der ganzen Schweiz über 9000 Blitze niedergegangen.

Seit dem Sonntag sind in der ganzen Schweiz über 9000 Blitze niedergegangen.

Im Flachland sind bis am frühen Montagmorgen mehrfach Sturmböen registriert worden. Auf den Bergen kam es laut Meteonews zudem teils zu orkanartigen Böen und es wurden seit Sonntag schweizweit über 9000 Blitze gezählt.

Mit knapp 2500 Blitzen führt der Kanton Bern mit Abstand die Rangliste an, wie der Wetterdienst Meteonews über Twitter mitteilte. Auf Platz zwei folgt der Kanton Uri mit fast 850 Blitzen. Die stärksten Windböen oberhalb von tausend Metern wurden auf dem bündnerischen Weissfluhjoch registriert mit 111 km/h. Unterhalb von tausend Metern blies der Wind in Meiringen und Sitten mit 85 km/h am stärksten.