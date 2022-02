Heiraten des Datums wegen – Sturm aufs Standesamt in Basel An der Rittergasse gaben sich am Dienstag, dem 22.2.2022, unzählige Pärchen das Jawort, die Farbe Weiss dominierte. Warum Heiraten an einem Schnapszahlendatum populär ist und was die Numerologin Monika Andres dazu sagt. Rachel Hueber

Am 22.2.2022 fanden sich gleich mehrere Hochzeitsgesellschaften gleichzeitig vor dem Zivilstandsamt in Basel wieder. Im Bild das überglückliche, frisch verheiratete Paar Gloria Habegger mit Ehemann Luc. Foto: Pino Covino

Die Tür öffnet sich, und ein frisch verheiratetes Ehepaar tritt über die Schwelle. Die in Weiss gekleidete Braut mit hochgestecktem Haar strahlt über das ganze Gesicht. In der einen Hand hält sie den Blumenstrauss, und an der anderen hat sie ihren frischgebackenen Ehepartner, der wirklich so aussieht, als fühle er sich wie der glücklichste Mann der Welt.

Am Dienstag, dem 22.2.2022, fanden sich gleich mehrere Verliebte auf einmal vor dem Standesamt in Basel wieder, alle Hochzeitstermine waren restlos ausgebucht. Wieso diese Begeisterung für das Schnapszahlendatum? «Es ist eine Glückszahl, wir haben auf dieses Datum gewartet», sagt Monika Amorim kurz vor ihrer Hochzeit. Damit hat sie nicht unrecht.

In der Numerologie steht die Zwei für die Energie der Dualität, der Partnerschaft, der Beziehung und des Gleichgewichts. Die wichtigsten Lektionen im Umgang mit der Zahl Zwei drehen sich um Kompromisse, Akzeptanz, Mitgefühl, Zusammenarbeit und Harmonie, was sich viele für ihre Ehe wünschen.

Ausserdem steht die Zwei für ausgeprägtes Denken und die Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt. «Heute ist ein besonderer Tag. Es gilt zu wählen, wie man zukünftig in dieser Gesellschaft leben möchte», sagt die Numerologin Monika Andres. Auch trägt die Zwei die Bedeutung, dass man sich auf jemanden einlassen soll. Genau das tut man doch bei einer Hochzeit.

«Es sieht optisch sehr schön aus.» Gloria Habegger

Andres ist aber der Meinung, dass den Hochzeitspaaren die numerologische Bedeutung hinter dem 22.2.2022 nicht bekannt ist. «Sie wollen einfach ein originelles Datum, das sie nicht mehr vergessen werden», sagt sie. Tatsächlich hat sich die glückliche Braut Gloria Habegger aus ästhetischen Gründen für das Datum entschieden: «Es sieht optisch sehr schön aus.» Für ihre bessere Hälfte hat das Datum hingegen einen praktischen Grund. «Wir haben uns auch dafür entschieden, damit ich es mir besser merken kann», sagt Luc Habegger und grinst über beiden Ohren.

Die ganze Familie und auch der Vierbeiner durften am grossen Tag von Yannick und Jessica Fullin dabei sein. Foto: Pino Covino

Auch bei Yannick Fullin, einem anderen Bräutigam, bestätigt sich der praktische Hintergrund. Bei der Frage, wieso sie sich für dieses Datum entschieden hätten, verweist die Braut auf den Bräutigam. Dieser sagt: «Es ist einfach zu merken», das sei der einzige Grund gewesen, um am 22.2.2022 zu heiraten.

Trotz der schönen Bedeutung der Zwei in der Numerologie garantiert das Datum noch keine glückliche Ehe. «Natürlich spielt es auch eine Rolle, welche Menschen zusammenkommen», sagt Andres. Auf jeden Fall sensibilisiert der 22.2.2022 die Partner für das Gegenüber, was in einer Beziehung durchaus hilfreich sein kann.



