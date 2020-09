Isaac Reber wehrt sich gegen die Vorwürfe der Verbandelung. Foto: Lucia Hunziker

Das hats noch nie gegeben: eine Fragestunde an einer Landratssitzung, die sich über 90 Minuten erstreckt. Die meisten Fragen richten sich an diesem Donnerstag an den Regierungsrat der Grünen, Isaac Reber. Keine der Erkundigungen kam aus der eigenen Fraktion, denn diese erklärt schon vor Beginn der Fragerei, dass sie nichts sagen werde.