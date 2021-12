Budgetdebatte im Landrat – Stundenlanges Feilschen um Corona und Klima Der Landrat hat für 2022 ein Budget mit einem minimalen Ertragsüberschuss verabschiedet. Themen im Rat waren in erster Linie die Corona-Politik und die Klimastrategie. Thomas Dähler

Wehrte sich vergeblich gegen die Testpflicht in den Baselbieter Schulen: Laura Grazioli (Grüne). Foto: Florian Bärtschiger

Rund fünf Stunden hat der Landrat am Mittwoch und Donnerstag gebraucht, um das Budget und den Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025 zu verabschieden. Der Landrat stellte sich mit 82 Stimmen bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen hinter den Voranschlag, der einen Ertragsüberschuss von 2,5 Millionen Franken vorsieht. Gutgeheissen wurden damit auch die geplanten Nettoinvestitionen in Höhe von 167,8 Millionen Franken sowie der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025. Keinen Erfolg hatte ein Rückweisungsantrag der Grünen, welche die Regierung beauftragen wollten, weitere 50 Millionen Franken Aufwand für noch nicht bestimmte Massnahmen gegen die Klimaerwärmung in den nächsten vier Jahren in den Finanzplan zu integrieren.