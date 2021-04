Zootiere vor der Linse – Stundenlang warten auf den perfekten Schnappschuss Zolli-Fotograf Torben Weber braucht oft sehr lange und viel Geduld, bis er seine Modelle im richtigen Augenblick ablichten kann. Doch mit seinen Bildern gewährt er eine Welt, die der Zoobesucher oft nicht sieht. Boris Burkhardt

Ein Schnappschuss, der viel Geduld brauchte: Mehrere Male musste Zolli-Fotograf Torben Weber den Oktopus besuchen, bis er endlich auf sein Auge scharfstellen konnte. Foto: Torben Weber/Zoo Basel

Für viele hat Torben Weber (49) einen Traumberuf. Manchmal kann sein Job aber etwas viel Geduld erfordern. Denn obwohl man ihn in einem gewissen Sinne durchaus als «Starfotografen» bezeichnen könnte, sind seine Modelle alles andere als einfach zu fotografieren: Torben Weber ist nämlich der Fotograf des Basler Zoos; und dessen Bewohner sind keine dressierten Zirkustiere, denen man sagen kann, sie sollen sich hinsetzen und in die Kamera schauen. «Das funktioniert höchstens bei M’Tongé», sagt Weber lachend über das Gorillamännchen: «Manchmal scheint er durchaus zu merken, dass er fotografiert wird, und setzt sich dann in Pose.» Aber eben auch nur, wenn er gerade Lust habe und ihm nicht den Rücken zudrehe.