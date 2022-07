Brotlose Schweizer Podcaster – Stundenlang arbeiten für kein Geld – warum tun sie das? Sie sprechen über Games, den Pilotenalltag oder Umzugstipps. In der Schweiz gibt es über 300 Podcaster. Geld verdienen die wenigsten damit. Zwei von ihnen erzählen, was sie antreibt. Sandro Oertli

Mit seinem Podcast «Push to Talk – Pilot Deep Talk» will er angehende Flugkapitäne unterstützen, inspirieren und motivieren: Der 28-jährige Juan Becerra Cabas bei einer Podcast-Aufnahme. Foto: PD

Die Schweizer Podcast-Landschaft ist vielfältig. Während Mitarbeitende des Zürcher Unispitals einen Einblick hinter die Kulissen geben, erzählt ein Botaniker «erstaunliche Geschichten über die normalsten Pflanzen am Wegrand». Ob man Tipps für einen Umzug nach Bern braucht oder genauere Infos zum Walliser Baggerverbot von 1937: Interessierte finden eine Vielzahl an digitalen Audioformaten in Schweizerdeutsch.