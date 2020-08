Wegen hoher Fallzahlen – Stuft Grossbritannien die Schweiz bald als Risikoland ein? Gemäss «Daily Mail» könnte britischen Reiserückkehrern aus der Schweiz bald eine zweiwöchige Quarantäne drohen. Auch andere Länder warnen bereits vor Ferien in der Schweiz. Sven Hoti

In Europa steigen die Corona-Fallzahlen wieder: Reiserückkehrer am Flughafen Heathrow in London. Foto: Toby Melville (Reuters)

Landet die Schweiz schon bald auf der Liste der Corona-Risikostaaten von Grossbritannien? Laut der britischen «Daily Mail» warnen Insider vor möglichen Reisebeschränkungen für die Länder Schweiz, Holland, Polen und Malta. Für britische Touristen in der Schweiz würde dies eine zweiwöchige Quarantäne nach der Rückkehr in ihre Heimat bedeuten.

Begründet wird der Plan mit der angeblich hohen Ansteckungsquote in der Schweiz. Laut Insidern stuft die britische Regierung ein Land dann als Risikogebiet ein, wenn es regelmässig 20 Neuansteckungen pro 100’000 Einwohner innert einer Zeitspanne von sieben Tagen überschreitet. Gemäss Daten der «Daily Mail» würde die Schweiz dieses Kriterium mit 25 Neuansteckungen pro 100’000 Einwohner zwar erfüllen. Unklar ist jedoch, auf welche Daten sich die Zeitung bei der Einschätzung stützt.

Gemäss Angaben des Bundesamtes für Gesundheit lag der besagte Wert in der vergangenen Woche nämlich bei 12,1, in den zwei Wochen zuvor bei 13,4 respektive 9,6. Auch die Kantone beziffern den Wert auf lediglich 12 Neuansteckungen pro 100’000 Einwohner.

Die britische Regierung äusserte sich noch nicht offiziell zu den Spekulationen. Wie eine Sprecherin des Verkehrsdepartements auf Anfrage dieser Zeitung lediglich sagt, überprüfe man die Vorgehensweise bei den Grenzmassnahmen regelmässig und passe die Quarantäneliste entsprechend der Gesundheitssituation in der Welt an. «Die Daten aller Länder und Gebiete werden genau überwacht, damit schnell Entscheidungen getroffen werden können», so die Sprecherin.

Klarheit könnte gemäss der «Daily Mail» jedoch bis am Dienstagabend herrschen, wenn die britische Quarantäneliste aktualisiert wird. Britische Urlauber würden 30 Stunden vor Inkrafttreten möglicher Massnahmen benachrichtigt.

Premier Boris Johnson reagiert auf steigende Fallzahlen

Wie in vielen Ländern Europas kämpft auch das Vereinigte Königreich mit steigenden Fallzahlen, gemäss Daten der Johns-Hopkins-Universität bereits seit Anfang Juli. Am Montag gab die Regierung die Anzahl bestätigter Neuinfektionen bei etwa 166’000 getesteten Personen mit 816 an, nachdem am Sonntag mit 1063 Neuinfektionen die höchste Zahl seit Ende Juni vermeldet worden war.

Das Vereinigte Königreich ist europaweit bislang am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Nach Behördenangaben wurden bisher über 316’000 Fälle registriert, mehr als 46’500 Infizierte starben.

Wegen der steigenden Fallzahlen in Europa kündigte Premierminister Boris Johnson bereits am Sonntag an, vor einer «schnellen» Einführung von Quarantänemassnahmen nicht zu zögern, sollten die Fallzahlen weiter steigen. Staatsbeamte warnten, Reisende sollten sich auf das Schlimmste vorbereiten. «Ein Urlaub ist nicht unbedingt garantiert.»

Auch andere Länder warnen vor Reisen in die Schweiz

Für die Schweiz wäre es nicht die erste Risikoliste, auf welcher sie vertreten wäre. Auch Finnland, Lettland und Litauen warnen vor Reisen in die Schweiz und verhängten zum Teil eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer. Belgien setzte jüngst die Kantone Graubünden, Schaffhausen und Zug auf seine orange Liste. Reisenden werden erhöhte Wachsamkeit und bei der Rückkehr Quarantäne und ein Corona-Test empfohlen.

Als Belgien Anfang August die Westschweizer Kantone Genf, Waadt und Wallis auf die rote Liste setzte, intervenierte Aussenminister Ignazio Cassis in Brüssel. Darauf wurden die Kantone Waadt und Wallis wieder von der Liste gestrichen. Genf figuriert allerdings weiterhin darauf. Der belgischen Bevölkerung werden nicht zwingende Aufenthalte in der Genferseeregion demnach untersagt.