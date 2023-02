Fasnachtsgottesdienst und Lumpensammler-Apero – Stürmischer Andrang zu den beiden Ladäärne-Sunntig-Matinees Der speziellen Fasnachts-Gottesdienst in der Elisabethenkirche und der Lumpensammler-Apero werden überrannt. Zu lange hat man auf diese legendären Events warten müssen. -minu

Der wohl bestbesuchte Gottesdienst der Stadt – jener am Ladäärne-Sunntig in der Elisabethenkirche. Foto: -minu

Stürmischer Auftakt – der Wind rüttelt heftig an den Fensterläden und wirft Velos um. Die Temperatur fühlt sich so bissig an, als würden tausend Eiszapfen auf dich einstechen. ABER DIE VORFREUDE HEIZT EIN – und die zwei grossen Morgenevents am «Ladäärne-Sunntig» werden überrannt: Zum ganz speziellen Fasnachts-Gottesdienst in der Elisabethen-Kirche stehen die Menschen schon um zehn Uhr Schlange. Eine Viertelstunde später gibt es keinen Sitzplatz mehr – und die Leute drücken sich Schulter an Schulter an die Kirchenwände.