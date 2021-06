Kommentar zu Baerbocks Plagiat - Stümperhaft, aber nicht verboten

Kommentar zu Plagiatsvorwurf an Baerbock – Stümperhaft, aber nicht verboten Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat für ihr Buch im Internet abgeschrieben. Das bietet ihren Gegnern eine völlig unnötige Angriffsfläche – und es lenkt von einer viel wichtigeren Diskussion ab. Meinung Constanze von Bullion

Seit Monaten Ziel einer giftigen Kampagne, als Person, als Frau, als Vertreterin der jüngeren Generation: Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Parteichefin der Grünen. Foto: Andreas Gora (Keystone)

Das Buch zum Film? Taugt in der Regel nichts. Das Buch zur Politikerin? Ist meistens verzichtbar, manchmal aber auch von Schaden. Das hat jetzt die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erfahren müssen.

In ihrem kürzlich erschienenen Buch «Jetzt. Wie wir unser Land erneuern» hat ein sogenannter Plagiatsjäger mehrere Stellen identifiziert, die Baerbock nahezu wortgleich aus dem Internet oder Artikeln anderer Autoren übernommen hat. Das ist bei Büchern von Politikern leider nichts Neues, aber so unnötig wie peinlich. Denn eine Frau mit Baerbocks Talenten, die auch noch Bundeskanzlerin werden will, hat derlei Stümperei nicht nötig

