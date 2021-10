Trotz scharfer Kritik – Studie der Uni Basel stützt Impfprämie – gibt es jetzt kantonale Gutscheine? Weil sich die meisten Kantone gegen die Impfgutscheine ausgesprochen haben, ist das Thema national wohl vom Tisch. In Basel-Stadt lässt Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger Raum für Spekulationen. Benjamin Wirth

Beim Basler Regierungsrat Lukas Engelberger stösst das Vorhaben von Bundesrat Alain Berset, Impfprämien auszustellen, auf Anklang. Foto: Keystone

Basel-Stadt geht wieder einmal den Sonderweg. Während sich ein Grossteil der Kantone deutlich gegen Impfprämien und Beratungsgutscheine ausgesprochen hat, steht der Stadtkanton dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit SP-Bundesrat Alain Berset zur Seite: Die Basler Regierung befürwortet die Idee, Personen finanziell zu entlöhnen, wenn sie andere von der Impfung überzeugen. Darüber hinaus tut das nur noch Graubünden.

Das umstrittene Vorhaben wird jetzt aber von einer Studie gestützt, an der Forscher der Universität Basel mitgearbeitet haben. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wirtschaftliche Anreize die Impfquote durchaus ausbauen könnten. Am Freitag teilt die Uni Basel mit, dass entsprechende Daten von Mai bis Juni dieses Jahres in Schweden erhoben worden seien. Bereits eine Prämie von 200 Schwedischen Kronen, umgerechnet sind das rund 21 Franken, würde die Impfbereitschaft markant steigern.