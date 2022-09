Öffentliche Beleuchtung – Stromsparen in Riehen: 2600 neue Strassenlampen Die Gemeinde Riehen plant eine flächendeckende Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung. Zum Einsatz kommen neu stromsparende und lichteffiziente LED-Leuchten. Zudem wird aufgrund der Strommangellage eine Abschaltung geprüft. Tobias Burkard

Die Strassenbeleuchtung in Riehen wird umgerüstet. Symbolfoto: Manuela Matt

Die Bevölkerung wird derzeit aufgrund der drohenden Mangellage zum Stromsparen angehalten. Die Gemeinde Riehen geht nun mit gutem Beispiel voran: Wie in einer Medienmitteilung zu lesen, beginnt ab Mitte Oktober in vier Etappen eine flächendeckende Umrüstung der Strassenbeleuchtung. Neu sollen in der Gemeinde stromsparende und lichteffiziente LED-Leuchten zum Einsatz kommen.

Der Umbau beginnt laut der «Riehener Zeitung» voraussichtlich ab Mitte Oktober an der Schäferstrasse im Niederholzquartier. Die dortigen 32-Watt-Kompaktsparleuchten werden durch neue, moderne 16-Watt-LED-Leuchten ersetzt. Letztlich soll die gesamte öffentliche Beleuchtung der Gemeinde umgerüstet werden. Dafür hat die Gemeinde 2600 neue Lampen angeschafft. Der Einwohnerrat hat dafür einen Kredit über rund 3 Millionen Franken bewilligt.

Bessere Technologien

Mit der flächendeckenden Umrüstung nimmt Riehen keine Pionierrolle ein. Andere Gemeinden haben schon früher umgestellt. Wie der Bauleiter Tiefbau der Gemeinde Riehen, Tobias Hartmann, in der «Riehener Zeitung» Auskunft gibt, habe sich das Warten jedoch gelohnt: «Aus heutiger Sicht sind wir sogar froh, dass wir mit den LED etwas später dran sind als andere», so Hartmann. So habe sich in den letzten Jahren bezüglich der LED-Technologie viel getan. Die LED-Leuchten seien innert kürzester Zeit viel besser geworden. So könne immer mehr Licht mit immer weniger Watt erzeugt werden.

Der zukünftige Stromgebrauch der Gemeinde könne so um bis zu 160’000 Kilowattstunden pro Jahr gesenkt werden. Dies entspreche etwa einem Drittel, so Hartmann. Gleichzeitig werde die öffentliche Beleuchtung so saniert, dass die geltenden Normen eingehalten würden und die Lichtverschmutzung so gering wie möglich gehalten werde. Zudem werden derzeit laut Roger Sommerhalden, Leiter Tiefbau Riehen, weitere Massnahmen geprüft: «Eine Abschaltung oder eine teilweise Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung wird zurzeit aufgrund der momentanen weltpolitischen Lage thematisiert bzw. aufgrund von weiteren möglichen Energiesparmassnahmen geprüft.»

Der Umbau soll in vier Etappen stattfinden. Geplant ist eine Fertigstellung Ende 2024. Die Montagearbeiten werden durch die Mitarbeitenden der IWB durchgeführt, welche von den Mitarbeitenden der Werkdienste der Gemeinde unterstützt werden.

