Schneemangel reduziert Wasserkraft – Stromfirmen hoffen auf Regen – sonst sieht es schlecht aus für den Winter Die Schweiz zittert vor der Stromlücke. Das Problem ist nicht nur, dass Putin am Gashahn dreht. Auch die aktuelle Trockenperiode kommt zum dümmsten Zeitpunkt. Konrad Staehelin

Da war noch ein kleines bisschen Schnee übrig: Der Urner Göscheneralp-Stausee am 3. Juni. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Im kommenden Winter könnte das «Beast from the East» verheerende Schäden in Europa anrichten. Damit ist nicht etwa Russlands Militärmaschine gemeint, sondern die eisige Kälte, die je nach Grosswetterlage von Nordosten her über den Kontinent zieht. Dann drehen die Menschen üblicherweise die Heizungen hoch und verbrauchen neben Gas und Heizöl auch mehr Strom.

Die Frage ist, ob es kommenden Winter genug davon hat. Sie stellt sich in besonderem Masse für die Schweiz, die im Winter auf Stromimporte angewiesen ist, vor allem bei Windstille und Hochnebel. Produziert der Rest Europas keine Überschüsse, ist die Versorgungssicherheit hierzulande gefährdet. Der Bund stellt sich mit einem Eskalationsplan auf zu ergreifende Schritte ein, wie die «SonntagsZeitung» berichtet hat.

Dieses Szenario ist angesichts der aktuellen Gemengelage zumindest denkbar geworden: Denn Russland nutzt sein Gas, das in Westeuropa zu einem Fünftel verstromt wird, als Druckmittel. Ob ab Donnerstag, wie ursprünglich geplant, wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 strömt, ist im Moment unklar. Die EU-Kommission rechnet nicht damit. Und in Frankreich steht zurzeit rund die Hälfte der 56 Atomreaktoren still.

«Wenn es nicht bald regnet, kommen wir in eine sehr riskante Lage.» Thomas Grond, Mediensprecher Repower

Vor diesem Hintergrund ist umso besorgniserregender, dass im Moment die Vorzeichen auch innerhalb der Schweiz schlecht stehen: Die Speicherseen, die im Winter zur Stromerzeugung geleert werden, drohen im Herbst unter anderem wegen der aktuellen Trockenperiode keine zufriedenstellenden Füllstände zu erreichen.

«Wenn es nicht bald regnet, kommen wir in eine sehr riskante Lage», sagt Thomas Grond von der Firma Repower, der im Bündnerland knapp 50’000 Kunden mit Strom unter anderem aus drei Speicherseen versorgt. Er unterstreicht damit eine Sorge, die im Juni bereits Energieministerin Simonetta Sommaruga an einer Medienkonferenz geäussert hat.

«Wenn wir nicht mit dem üblichen Füllstand von über 80 Prozent in den Winter gehen, könnte uns gegen Ende des Winters das Wasser zur Stromerzeugung ausgehen», sagt Grond weiter. Dann ist der über den Winter gefallene Schnee noch nicht geschmolzen.

Die Warnung überrascht, denn um die Pegelstände der Schweizer Speicherseen steht es derzeit auf den ersten Blick nicht schlecht: Die Reservoirs sind zu knapp 60 Prozent gefüllt, das entspricht dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die aktuelle Füllmenge reicht für gut 5 Terawattstunden Strom. Das ist ein Zehntel des Schweizer Jahresverbrauchs.

Allerdings liegt normalerweise zu diesem Zeitpunkt oberhalb der Speicherseen noch Schnee vom Winter. Im Jahr 2022 ist das nicht der Fall, wie CH Media kürzlich berichtet hat. «Schon Ende Juni lag bis in hohen Lagen kaum mehr Schnee», bestätigt ein Sprecher des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung, einer der ETH angegliederten Organisation.

Grund dafür sei, dass im vergangenen Winter deutlich weniger Schnee gefallen sei als üblich. «Im Moment, solange es also keinen Niederschlag gibt, leistet nur die Gletscherschmelze einen relevanten Beitrag zum Auffüllen der Speicherseen», schreibt der Sprecher weiter.

Noch liefern die Gletscher Wasser

Die grösste Wasserkraftproduzentin Axpo geht davon aus, ihre Speicherseen mithilfe des Gletscherschmelzwassers ausreichend füllen zu können. Damit das klappt, hat die Firma schon im letzten Winter begonnen, weniger Wasser zu verstromen, wie ein Sprecher schreibt. Auch die BKW «bewirtschaftet die Speicher unter Einbezug der erwarteten langfristigen Zuflusssituation». Für die Unternehmen ist es preislich attraktiv, mit hohen Pegeln in den Winter zu gehen, um das Wasser dann zu besseren Konditionen als im Sommer zu Strom zu machen.

Noch also retten die Gletscher die Wasserkraft über den Sommer. Allerdings werden von der Gletschermasse von 2017 bis Ende des Jahrhunderts nur zwischen 5 und 37 Prozent übrig bleiben, je nachdem, wie erfolgreich der Klimaschutz den Temperaturanstieg begrenzt.

Und bis zum Jahr 2050 müsse die Schweizer Wasserkraft keinen Einfluss des Klimawandels auf die produzierte Jahressumme fürchten. So steht es in verschiedenen Forschungsberichten im Auftrag des Bundes. Gelingt es also, das Wasser der Gletscher mit zusätzlichen Stauseen für die Verstromung zu nutzen, könnte es möglich sein, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Stromproduktion zu begrenzen.

Für den Einzelfall des Winters 2022/23, in dem eine handfeste Stromlücke droht, hilft diese Erkenntnis jedoch wenig. Auch aus solchen Überlegungen plant der Bundesrat mit dem Instrument einer Wasserkraftreserve. Um sicherzustellen, dass die Betreiber nicht frühzeitig ablassen – zum Beispiel wenn es zu Beginn des Winters zu einer Preishausse kommen sollte –, sollen die Firmen gegen Entgelt Wasser zurückhalten. Gegen Ende des Winters, wenn es zur Stromlücke kommen könnte, bliebe dieses dann garantiert übrig. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom, die die entsprechende Verordnung in diesen Wochen fertigstellt, rechnet aktuell mit einer Grössenordnung von 500 GWh mit einem Schwankungsbereich von 166 GWh. Das würde laut CH Media reichen, um die Schweiz in Kombination mit anderen Energiequellen eine bis zwei Wochen mit Strom zu versorgen. Wer den Auftrag erhält, wird im Rahmen einer Auktion ermittelt. Die Kosten für das Ganze, die von den jeweiligen Marktpreisen abhängen, werden über einen Zuschlag auf den Netztarif an die Konsumenten weitergereicht. Basierend auf den Preisen des vergangenen Winters sei dabei mit Kosten im tiefen dreistelligen Millionenbereich zu rechnen, schreibt eine Elcom-Sprecherin. «In einer potenziell noch angespannteren Lage könnten sich die Kosten aber deutlich erhöhen.» In anderen Worten: Die Wasserkraftreserve dürfte angesichts der deutlichen Preissteigerungen mehrere Hundert Millionen Franken kosten.

Konrad Staehelin arbeitet seit 2020 als Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Der studierte Politologe schreibt vornehmlich über die Themen Arbeitsmarkt, Luftfahrt und Schienenverkehr. Mehr Infos @KStaeh

