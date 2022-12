Wegen Kurzschluss – Stromausfall in Allschwil Am Mittwochabend lag Allschwil für rund eine Stunde im Dunkeln. Primeo Energie verzeichnete im Dezember noch drei weitere unerwartete Stromausfälle. Lea Buser

Im Einzugsgebiet der Baslerstrasse in Allschwil fiel am Mittwochabend der Strom aus. Foto: Archiv

Am Mittwochabend wurde es in Allschwil plötzlich dunkel: Um 22.45 Uhr fiel in Teilgebieten der Gemeinde der Strom aus. Der Grund dafür war ein Kurzschluss an einem erdverlegten 13’000-Volt-Mittelspannungskabel, wie Primeo Energie mitteilt.

Eine gute Stunde blieben die 1215 Kundinnen und Kunden im Einzugsgebiet der Baslerstrasse stromlos. Durch eine Schaltung konnte die kurzgeschlossene Stelle schliesslich überbrückt werden, sodass die Lichter Allschwils ab 23.55 Uhr wieder brannten.

Primeo Energie verzeichnete im Dezember noch drei weitere unerwartete Stromausfälle, zwei davon ebenfalls in dieser Woche. Am Dienstag blieben die Häuser am Höhenweg in Münchenstein für fast fünf Stunden ohne Strom. Ein weiterer Ausfall in der Gemeinde vor zwei Wochen dauerte nur knapp eine Stunde.

Frühaufsteher in Binningen erwischte es am Donnerstagmorgen: Um sechs Uhr fiel im Gebiet um die Bollwerkstrasse und Im Zehntenfrei der Strom aus. 45 Minuten später hatte Primeo Energie das Problem behoben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.