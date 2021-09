Das Floss: eine Bilanz – Stress sorgte zum Schluss für Wellen Die dreiwöchige Konzertserie am Rheinufer bei der Mittleren Brücke ist beendet. Kapitän Tino Krattiger ist zufrieden, macht sich aber über die Zukunft Gedanken. Markus Wüest

Stress sorgte für einen würdigen Abschluss und wusste das Publikum zu begeistern. Foto: Lucia Hunziker

Versuchen Sie mal, in einem Weidling zu hüpfen, wenn Sie der Mann auf der Bühne beim Stolz packt und zum Mitmachen animiert. Gar nicht so einfach. Obwohl die vier Boote, die längsseits liegen, fest miteinander vertäut sind und der Wellengang nahe dem Rheinufer nahezu vernachlässigbar ist, kommt der Weidling rasch ins Schaukeln. Es mag vor allem am 1,93-Mann nebenan liegen, der einiges an kinetischer Energie freilegt.

Da hat es Stress, der Rapper aus Lausanne, einfacher. Er steht auf dem Floss, das keinen Wank tut. Er trägt Shorts und Turnschuhe, dazu ein Hemd aus der Abteilung für kanadische Holzfäller. Und wenn er zu Beginn des Konzerts auch ein bisschen Extra-Arbeit leisten muss, bis das Publikum in Bewegung ist, so gelingt ihm das Song für Song besser. Wenn er sagt «hüpfen», wird auf den Weidlingen und am Ufer gehüpft. Wenn er sagt «Arme hoch», gehen die Arme hoch. Fast mehr Wellengang zu Land als zu Wasser.