Debatte um Dividendenbesteuerung – Streit und Wahlkampf statt sachliche Politik in Basel Die Linke droht mit dem Referendum, die GLP fährt einen Schlenkerkurs, und die Bürgerlichen versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Jan Amsler

FDP-Grossrat Christophe Haller hatte mit seinem Vorstoss eine Mehrheit gefunden. Ob es für eine Gesetzesänderung reicht? Foto: Kostas Maros

Kurz vor den Wahlen in Basel-Stadt nutzen die Parteien nochmals jede Gelegenheit, um ihre Positionen zu zementieren. Dass dies auch zulasten der Sachpolitik gehen kann, zeigt das Beispiel der Dividendenbesteuerung, über die am Mittwoch im Grossen Rat debattiert werden soll. Die starke Linke droht jetzt schon mit dem Referendum, die kleine GLP versucht, ihrer Funktion als Zünglein an der Waage gerecht zu werden, und die unter Druck stehenden Bürgerlichen sind bemüht, eine Lösung für ihre Wählerschaft durchzuringen.