* in Ordnung oder nicht? – Streit ums Gendersternchen Es wurde soeben vom Duden aufgenommen, nun hält die Gesellschaft für deutsche Sprache dagegen: Geschlechtergerechte Sprache solle nicht mit einem * praktiziert werden. Bettina Weber

Sternchen Ja oder Nein? Man ist sich uneins in Deutschland – und nicht nur dort. Foto: Keystone

Die Bibel der deutschen Sprache, der Duden, geht ja mit der Zeit und nimmt alle paar Jahre neudeutsche oder vielmehr neu eingedeutschte Wörter auf, man legt da wirklich verblüffend wenig Dünkel an den Tag. Und so finden sich in der brandneuen Ausgabe, die diese Woche erschienen ist, Begriffe wie «Chiasamen», «transgender» und «Uploadfilter». Auch «hypen» ist gemäss Duden total korrekt.