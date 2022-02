Vor der Debatte im Baselbieter Landrat – Streit um Zubringer Bachgraben eskaliert Der Ruf nach einem vier- statt zweispurigen Anschluss für den Allschwiler Bachgraben hat den VCS beider Basel veranlasst zu reagieren: Dieser droht mit einer Initiative in Basel-Stadt gegen den Zubringer. Thomas Dähler

So könnte der Tunneleingang bei der Friedrich-Miescher-Strasse in Basel-Nord aussehen. Fotomontage: Bau- und Umweltschutzdirektion Basel-Landschaft

Die Reaktion des VCS beider Basel auf die bürgerliche Provokation hat nicht lange auf sich warten lassen. Der grüne Verkehrsverband droht, den Zubringer Bachgraben mit einer Initiative in Basel-Stadt zu bekämpfen – ob zwei- oder vierspurig. Ein bürgerliches Komitee, das der Wirtschaftskammer Baselland nahesteht, fordert gemäss einem Artikel von «Onlinereports», dass der Anschluss des Allschwiler Bachgraben-Quartiers an die A3 vier- statt zweispurig gebaut wird. Der Landrat entscheidet am Donnerstag über das generelle Projekt und den Projektierungskredit für den Zubringer.