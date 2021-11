Allschwil greift Chemie-Multis an – Streit um Roemisloch eskaliert Allschwil prescht mit einer Mitteilung vor, die es in sich hat. Sie greift Novartis, Syngenta und BASF frontal an. Daniel Aenishänslin

Bleibt ein Streitpunkt: Der Roemislochbach soll mit krebserregendem Benzidin verschmutzt sein. Foto: Andrea Schumacher

Die Gemeinde Allschwil geht in harschem Ton mit einer Medienmitteilung an die Öffentlichkeit. Es geht wieder um Gift. Untersuchungen der Gemeinde sollen Im Roemislochbach unterhalb der Elsässer Chemiemülldeponie Roemisloch wiederholt mehrere Dutzend Schadstoffe der Basler chemischen Industrie gefunden haben. Vergangenen Freitag hat offenbar ein treffen zwischen Gemeindvertretern und der Industrie stattgefunden. Allschwil schreibt in seiner Medienmitteilung: «BASF, Novartis und Syngenta kamen mit leeren Händen.»

Allschwil traf sich offenbar mit der Groupement d’intérêts pour la securité des décharges de la Région bâloise (GIDRB), der Interessenvertretung der BASF AG, der Novartis AG und der Syngenta AG. Angedacht sei ein klärendes Gespräch gewesen. «Doch anstelle der erwarteten Lösungsvorschläge, insbesondere für das über allen Grenzwerten und Limiten gemessene Benzidin, präsentierte die GI DRB die üblichen Ausflüchte, ohne eigene Benzidin-Analysen vorlegen zu können», wird kritisiert. Benzidin verursacht Blasenkrebs.