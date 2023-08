Streit um Quartierplan in Liestal – Gegner werfen Stadtpräsident unfaire Einflussnahme vor Liestal stimmt im November über den Quartierplan und den entsprechenden Baukredit «Am Orisbach» ab. Ein Editorial von Daniel Spinnler im amtlichen Blatt sorgt für rote Köpfe. Lea Buser

Darf der Liestaler Stadtpräsident Daniel Spinnler seine Meinung zu einer Abstimmungsvorlage öffentlich äussern? Archivfoto: Lucia Hunziker

«Stellen Sie sich vor, wie es sein könnte: Durch die Bäume in der Allee sieht man Kinder am Orisbach spielen. Die Eltern sitzen bei einer Buvette…» So und noch weiter stellt sich Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) auf der Titelseite von «Liestal aktuell» eine Umsetzung des Quartierplans vor.

Das sorgt beim Komitee gegen den Quartierplan und den Baukredit «Am Orisbach» für rote Köpfe – und einen Brief an den Stadtrat. In diesem wirft das Komitee Spinnler «vermutlich rechtswidrige, sicher aber unfaire Einflussnahme der Exekutive im Vorfeld der Abstimmungen» vor. Dies unter anderem, weil der Stadtpräsident für den Quartierplan argumentiert.

Parteien sollen nicht zu Wort kommen

Die Gegner ärgern sich auch darüber, dass sich das Pro- und das Kontra-Komitee in der Ausgabe vom Juni auf je einer Seite hatten äussern dürfen. Sie behaupten, im Nachteil zu sein, da die Pro-Seite nun zusätzlich durch Private unterstützt werde. In den weiteren Ausgaben von «Liestal aktuell» sollen zudem die Liestaler Parteien das Wort erhalten.

Im Schreiben fordert der Co-Präsident des Kontra-Komitees, Daniel Schwörer, den Stadtpräsidenten dazu auf, einerseits in den weiteren Ausgaben auf behördliche Statements zu verzichten und andererseits die Parteien nicht zu Wort kommen zu lassen.

Letzteres begründet das Komitee damit, dass «die Parteien-Statements allesamt zugunsten der Vorlagen erfolgen, da ausser der SVP alle auf der Seite des Pro-Komitees stehen». Um die jeweiligen Punkte zu untermauern, zitiert das Kontra-Komitee Rechtsliteratur aus dem Jahr 1992.

Bis nach dem Abstimmungssonntag schweigen?

Für Stadtpräsident Daniel Spinnler sind die Forderungen im Brief nicht nachvollziehbar, wie er auf Anfrage mitteilt. «Die inzwischen erfolgte Rechtsentwicklung und auch die Politpraxis werden komplett ignoriert.» Spinnler spricht dabei unter anderem von der Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda», die 2008 mit einem Dreiviertelmehr abgelehnt wurde.

Darf Spinnler also seine persönliche Meinung zur Abstimmungsvorlage öffentlich äussern? Gemäss einem Bundesgerichtsentscheid von 2011 lautet die Antwort: Ja.

Ausserdem verweist der FDP-Politiker auf die Politpraxis: «Hat beispielsweise Regierungsrat Anton Lauber bei der Abstimmung um die Vermögenssteuerreform im letzten September geschwiegen?» Würde man die Forderung des Gegnerkomitees konsequent weiterverfolgen, müssten die Behörden bis nach dem Abstimmungssonntag schweigen, sagt Daniel Spinnler.

Forderungen «unverständlich»

Das Editorial «ist traditionsgemäss der Ort, an dem ein Mitglied des Stadtrats seine persönliche Meinung kundtut», sagt Spinnler. Dass er selbst für das Projekt sei, habe wohl niemanden überrascht. Im Editorial erwähnt er aber auch die Gegenargumente und wünscht sich, dass im Weiteren verschiedene Meinungen dargelegt werden.

Entsprechend unverständlich findet der Stadtpräsident die Forderung, dass der Stadtrat keine behördlichen Statements mehr im Amtsblatt abgeben solle. Diese seien nicht nur zulässig, der Stadtrat habe gar eine Informationspflicht, so Spinnler. Zudem sei der Stadtrat nicht zur Neutralität, sondern zur Objektivität verpflichtet – was beispielsweise bedeute, die gegnerischen Argumente aufzuzeigen.

«Wieso sollte man etwas gegen eine solche Transparenz haben? Das kann ich nicht nachvollziehen.» Daniel Spinnler (FDP), Stadtpräsident Liestal

Zum Anspruch, die Aussagen der Parteien wegzulassen, sagt Spinnler: «Wieso soll es unfair sein, wenn wir mit unserem Publikationsorgan dazu beitragen, dass die Stimmbevölkerung die Haltung und die Argumente der Parteien erfährt? Wieso sollte man etwas gegen eine solche Transparenz haben? Das kann ich nicht nachvollziehen», sagt Spinnler.

Schliesslich ist Daniel Spinnler der Meinung, das Gegnerkomitee überschätze das Publikationsorgan «Liestal aktuell» und unterschätze insbesondere die Stimmbevölkerung. Abgesehen von der Möglichkeit, sich mittels verschiedener Quellen zu informieren, «weiss ich, dass das Stimmvolk sehr gut in der Lage ist, insbesondere die Aussagen des Stadtrats in einen Kontext zu stellen und kritisch zu hinterfragen», sagt der Stadtpräsident.

Man werde diese Abstimmung so seriös durchführen wie jede andere auch. «Ich hoffe sehr, wir können bald wieder über die eigentliche Abstimmungsvorlage – und damit über die Zukunft von Liestal – sachlich und nüchtern diskutieren», schliesst Spinnler.

Weitergehen wird die Diskussion um den Quartierplan spätestens am Mittwoch. Dann informiert ein überparteiliches Komitee über das Projekt.

