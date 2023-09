Streit um Parzellengrenzen in Gelterkinden – Die Grenze verläuft im ersten Stock anders als im Parterre Der Zwist rund um das alte Hebammenhaus ist komplexer als gedacht. Denn die Häuser im Dorfkern von Gelterkinden sind seit 114 Jahren ineinander verschachtelt. Simon Erlanger

Es ist komplex: Anton Eglin verweist auf die Tür, die links in die Strehlgasse 17 führt, obwohl sie auf den ersten Blick rechts zur Strehlgasse 19 zu gehören scheint. Um die Zugehörigkeiten optisch zu klären, wurde die Tür blau eingefasst, wie die Strehlgasse 17. Foto: Simon Erlanger

Vor 120 Jahren wurde im Dorfkern von Gelterkinden ein angebauter Stall zum Wohnhaus umgebaut, von der ursprünglichen Liegenschaft abgetrennt und von neuen Besitzern erworben. Damit fing alles an. Doch erst heute sorgen die damals gezogenen Liegenschaftsgrenzen für Ärger. Die BaZ berichtete.

So sagen Tatiana und Ernst Mangold an der Strehlgasse 19, dass die Parzellengrenze mitten durch ihre Stube im ersten Stock verlaufe. «Mein Grossvater hat das Haus 1924 gekauft», berichtet Ernst Mangold. «Meine Grossmutter wirkte hier als Hebamme. Halb Gelterkinden kam hier zur Welt», so der gelernte Koch. Auch meine Eltern wohnten hier mit sieben Kindern. Ich wuchs hier auf. Wir wussten nichts von einer Parzellengrenze mitten im Haus!»

Die rote Linie zeigt, wie sehr die beiden Häuser ineinander verschachtelt sind. Die Parzellengrenze im Parterre verläuft anders als im ersten Stock. Ursprünglich stand anstelle des Hauses rechts ein Anbau des Hauses links. Foto: Simon Erlanger

Das bestreiten Karin und Anton Eglin, die Nachbarn vom Haus Nummer 17, deren Haus sich im Parterre unter den ersten Stock der Mangolds erstreckt. Die Parzellengrenze sei immer schon so verlaufen wie heute, die Liegenschaften immer schon so aufgeteilt gewesen. «Der untere Teil des Hauses, den die Mangolds jetzt beanspruchen, gehörte schon integral zur Strehlgasse 17, als wir hier vor bald 30 Jahren eingezogen«, sagt der pensionierte Coiffeur Anton Eglin.

Auf der idyllischen hinteren Seite der Strehlgasse deutet nichts darauf hin, wie ineinanderverschachtelt die Liegenschaften sind. Unterschiedliche Dachneigung, Ziegel und Fassadengestaltung ergeben den Eindruck von zwei unabhängigen Kuben. Foto: Lucia Hunziker

Reste des alten Stalls

«Im Parterre ist ja auch unbestritten unser altes Badezimmer. Es war lange das einzige im Haus.» Beim Gebäudeteil im Parterre handle es sich um Reste des Schuppens oder Stalls. So gehöre das Eingangstor zum Stall aus dem 18. Jahrhundert immer noch zum Haus Nummer 17, obwohl es unter dem Haus Nummer 19 stehe. «Die Tür ist von aussen auch blau umrahmt, um zu zeigen, dass sie zu unserem Haus gehört. Auch die Grenzmarkierungen sind entsprechend gesetzt.» Zudem geben es noch eine alte Stalltreppe und ein Stallfenster.

Auf der Drohnenaufnahme erscheinen die Liegenschaften an der Strehlgasse 19 und 17 (1.und 2. Haus von links) als voneinander getrennte Kuben, was auch die unterschiedlichen Dächer betonen. Doch es ist komplizierter. Foto: Lucia Hunziker

«Es kam alles aus heiterem Himmel

Es gehe hier eben nicht einfach um zwei nebeneinanderstehende Kuben und eine Nichtübereinstimmung von Parzellen- und Hausgrenzen: «Die Häuser sind halt eben historisch ineinanderverschachtelt. Der untere Teil auf unserer Parzelle gehörte immer uns. Das war immer unbestritten. Wir wollten auch nie die Stube unserer Nachbarn im ersten Stock», so Karin Eglin. «Die Grenze verläuft ja im Parterre.»

Im Bild aus dem Geoviewer des Kantons Basellandschaft sieht man deutlich, wie die Parzelle Strehlgasse 17 auch Teile des Nachbarhauses umfasst. Das gilt allerdings nur für das Parterre. Foto: zvg

Das alles sei auch nie ein Problem gewesen. Man habe jahrelang mit der Mutter von Ernst Mangold in guter Nachbarschaft gelebt. «Wir sassen oft auf dem Bänggli vor den Häusern zusammen. Es war auch später nie ein Thema. Wir hatten nie Probleme», berichtet Karin Eglin. «Vor drei Jahren ging es plötzlich los. Damals wurde hinten am Haus der Bach korrigiert. Plötzlich wurden alte Wegrechte und Grenzen zum Thema.» Anton Eglin sagt: «Es kam alles aus heiterem Himmel.» Gestritten wird nun seit drei Jahren. Einbezogen wurden Instanzen des Bundes und des Kantons bis hin zum Zivilgericht Sissach.

Schon im Plan von 1909 sind die Parzellengrenzen so eingezeichnet, wie sie heute verlaufen (siehe Ausschnitt oben rechts): Das geschah aufgrund eines Vermessungsfehlers, sagen die einen. Das widerspiegelt die historisch gewachsenen Verhältnisse, sagen die anderen. Foto: zvg

Gibt es eine Brandmauer als alte Begrenzung?

Die Grenze sei vor über 114 Jahren falsch gezogen worden, macht Nachbarin Tatiana Mangold geltend: «Im Katasterplan ist als Abtrennung zwischen unserer Liegenschaft Strehlgasse Nummer 19 und der Nachbarliegenschaft Nummer 17 eine inexistente Brandmauer eingezeichnet und nicht die wirkliche, welche die Grenze zwischen den Häusern markiert.» Dadurch sei das Nachbarhaus illegal vergrössert worden, so Tatiana Mangold. «Die Geometer haben schlicht die Hälfte unseres Wohnhauses als zum Nachbargebäude gehörig eingezeichnet. Dies ist komplett falsch.»

Recht bekommen

Das bestreiten Anton und Karin Eglin und verweisen auf das Resultat des Rechtsstreits: «Wir haben vor allen Ämtern und Instanzen immer recht bekommen, vor dem Friedensrichter ebenso wie zuletzt vor dem Zivilgericht Sissach. Die Parzellengrenze zwischen Strehlgasse 17 und 19 ist historisch so gewachsen, rechtmässig so gezogen und über die Jahrzehnte immer so vermessen, aufgezeichnet und bestätigt worden. Das letzte Urteil des Gerichts in Sissach stellt fest, dass es keine nachweisbaren Hinweise auf Fehler in der amtlichen Vermessung gibt», so Anton Eglin.

Die Existenz einer Brandmauer als Liegenschaftsgrenze, welche vor Jahrzehnten illegal durchbrochen worden sei, sei nicht nachgewiesen. «Bei der mutmasslichen Brandmauer, welche die zwei Häuser angeblich teilt und Beweis dafür sein soll, dass ein Teil unseres unteren Stocks der Nachbarliegenschaft zuzuschlagen wäre, handelt es sich auch laut Gebäudeversicherung eben gerade nicht um eine die Liegenschaft begrenzende Brandmauer. Es ist wahrscheinlich die alte Bruchsteinmauer zum Schopf», vermutet Eglin.

Gegen diesen Bescheid haben die Mangolds Beschwerde beim Baselbieter Regierungsrat eingelegt. Der Entscheid ist noch ausstehend. «Wir hoffen, dass auch die Beschwerde beim Regierungsrat abgelehnt wird und dass die Sache damit abgeschlossen ist», so Karin Eglin. Der juristische Aufwand und die emotionale Belastung der letzten Jahre seien enorm.

