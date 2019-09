Streit um Mini-Kläranlagen

Regierungen und Landrat haben den Weg vorgezeichnet: Das ­Baselbiet soll vorwärtsmachen bei der Eliminierung von Mikrosubstanzen in Abwässern. Denn noch immer leitet die Bevölkerung tonnenweise Medikamente, Sonnencreme oder Lösungsmittel in den Rhein ein . Von Mikro­verunreinigungen befreit werden sollen die Gewässer vor ­allem durch den Einbau einer vierten Reinigungsstufe in regionalen Kläranlagen. Dann aber auch durch das Schliessen von kleinen, überforderten Lokal-Kläranlagen. Diese Einleitungen sorgen für stinkige Bachläufe – in erster Linie im Oberbaselbiet. Noch sind 20 solche Mini-Abwasserreinigungsanlagen (ARA) am Netz. Deren Abwässer sollen künftig direkt in grosse Klär­anlagen geleitet werden, wo sie professionell und möglichst ­ökonomisch aufbereitet werden können.