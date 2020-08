Corine Mauch (SP) vs Jacqueline Fehr (SP) – Streit um Corona-Massnahmen erreicht Zürichs höchste Ämter Wie reagieren auf die steigenden Fallzahlen? Um diese Frage streiten sich in Zürich seit diesem Wochenende Justizidirektorin Jacqueline Fehr und Stadtpräsidentin Corine Mauch.

«Gesundeheitsrisikon sehr tief»:Jacqueline Fehr, Justizdirektorin des Kantons Zürich, hinterfragt weitere Grundrechtseingriffe zum jetzigen Zeitunkt. «I m Winter sieht es vielleicht anders aus.» Foto: Keystone (Ennio Leanza)

Spätestens seit diesem Wochenende ist es offensichtlich: Nicht einmal in den höchsten Ämtern sind sich die Verantwortungsträger einig, wie man auf die steigenden Corona-Fallzahlen im Kanton Zürich reagieren sollte. Die Frage entzweit sogar Parteikolleginnen wie Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch und die kantonale Justizdirektorin Jacqueline Fehr, beide SP.

Mauch hat sich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» für eine Ausweitung der Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden oder Läden ausgesprochen. Die Stadt Zürich befinde sich angesichts der hohen Fallzahlen in einer besorgniserregenden Lage.

Fast gleichzeitig hat Fehr auf Twitter eine ganz andere Position vertreten – und damit eine Debatte losgetreten, in deren Zug ihr unter anderem zwei prominente Wissenschaftler vorwarfen, die Lage falsch einzuschätzen.

Fehrs einseitiger Blick auf die Spitäler

Es begann damit, dass Fehr bekräftigte, was die gesamte Kantonsregierung schon wiederholt betonte: Sie orientiert sich vor allem am Geschehen in den Spitälern. Und dort liegt ist die Zahl der Patienten mit Covid-Erkrankung weit unter dem Niveau von März und April. Die entsprechende Grafik der Gesundheitsdirektion sei für die Risikoeinschätzung am wichtigsten, schrieb Fehr.

Corine Mauch spricht sich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» für eine Ausweitung der Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden oder Läden aus. Foto: Keystone (Peter Klaunzer)

Es folgten zum Teil irritierte Kommentare, die Fehr vorhielten, sie verwechsle die aktuelle Lage mit der Riskobeurteilung für die kommenden Tage und Wochen. Es fehle ihr der vorausschauende Blick. Worauf Fehr präzisierte, sie spreche nur vom aktuellen Gesundheitsrisiko. Dieses sei «sehr tief». Deshalb hinterfrage sie zum aktuellen Zeitpunkt auch weitere Grundrechtseingriffe. «Im Winter sieht es vielleicht anders aus.»

«Hören Sie auf die Experten; seien Sie nicht Trump!»

Allerdings machte Fehr doch noch eine Aussage, die über die aktuelle Lage hinausweist: Sie schrieb, der Reproduktionsfaktor sie zurzeit tiefer als 1. Wenn dies so wäre, würde dies bedeuten, dass jeder Infizierte im Schnitt weniger als eine Person ansteckt – die neuen Fallzahlen müssten also künftig wieder sinken. Tatsächlich stimmt dies allenfalls im landesweiten Durchschnitt. Im Kanton Zürich war der Reproduktionsfaktor laut Berechnungen der ETH im August immer höher als 1, zum Teil deutlich – was eine exponentielle Zunahme der Fälle erwarten lässt. Überdies hinkt diese Berechnung dem aktuellen Geschehen zehn Tage hinterher.

Fehrs Aussage provozierte den Widerspruch von Adriano Aguzzi, Direktor des Instituts für Neuropathologie an der Uni Zürich und im März einer der frühen Kritiker des Bundesrats. «Frau Fehr, Sie liegen wirklich falsch», schrieb er auf Twitter. Alle Mitglieder der Taskforce des Bundes und die meisten Wissenschaftler könnten über ihre Aussagen nur den Kopf schütteln. «Hören Sie doch auf die Experten; seien Sie nicht wie Trump!»Ins gleiche Horn stiess der Berner Epidemiologe Christian Althaus: Jacqueline Fehr glaube offenbar mehr zu wissen als die über 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Task Force. Dabei erkläre diese in ihren Lagebeurteilungen deutlich, warum es einfacher sei, die Epidemie bei tiefen statt hohen Fallzahlen zu kontrollieren. Anders gesagt: Man müsse jetzt handeln.

«Zahlen in Deutschland steigen trotz Masken»

Fehr zweifelt aber offenbar auch, ob der Einsatz von Masken etwas bringen würde. Sie verweist auf Deutschland, wo Masken in öffentlichen Räumen Pflicht sind – «die Zahlen steigen trotzdem».Anders sieht dies Zürichs Stadtpräsidentin Mauch: «Wir würden gerne weitergehende Massnahmen ergreifen.» Darüber entscheiden müsse aber die Kantonsregierung. Es könne nicht das Ziel sein, dass jeder Ort eine andere Regelung habe. Je einfacher und einheitlicher die Regeln, desto eher würden sie verstanden und befolgt. «Deshalb wünscht sich der Stadtrat, dass der Kanton jetzt präventiv handelt.»

Der Regierungsrat habe ihren Appell zur Kenntnis genommen. Es gelte, zu reagieren, bevor die Kontrolle entgleite. Niemand habe ein Interesse daran, dass Zürich zum Risikogebiet erklärt werde. Und niemand wolle, dass immer mehr Menschen in Quarantäne müssten. Die Maske schütze nicht total. Aber sie schütze überall. Andere Kantone wie Genf oder Basel setzten bereits darauf. Die Pandemie sei nicht vorbei. «Wir müssen wachsam und vorsichtig bleiben. Insofern hat die Maske auch eine symbolische Bedeutung. Sie macht die Präsenz des Virus sichtbar», sagte Mauch.

SDA/hub