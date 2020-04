Katastrophen im 15. Jahrhundert – Streit mit dem Papst, Missernten, Krieg – und die Pest Besonders schlimm wütete die Pest in Basel 1439, während des Kirchenkonzils. Karin Rey

Ausschnitt aus dem «Totentanz» um 1440, . Aquarellkopie von Johann Rudolf Feyerabend, hergestellt 1806

Das Kirchenkonzil brachte der Stadt zweifellos einen wirtschaftlichen Aufschwung und viele glänzende Momente durch den Besuch zahlreicher bedeutender Persönlichkeiten, durch Prozessionen und andere Feierlichkeiten. Daneben galt es aber auch, Tausende von Gästen unterzubringen. Die grossen Herren wurden in den Klöstern, in den Höfen der Adeligen und bei reichen Bürgern untergebracht. Aber für die riesige Anzahl an Gefolgsleuten reichten die bestehenden Wirtshäuser und Herbergen bei Weitem nicht. Also wurden sie von Basler Bürgern in deren ohnehin schon engen Behausungen aufgenommen. Auch die zahllosen Reit- und Zugtiere brauchten Ställe. Für Wechsler und Händler baute man zusätzlich Bretterbuden auf den Strassen. Von dem Problem, alle hinreichend zu ernähren, ganz zu schweigen.