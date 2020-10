Axa kündigt Mitgliedschaft auf – Streit im Versicherungsverband wegen SVP-Positionen des Präsidenten Im Austritt des grössten Versicherers widerspiegelt sich das Unbehagen über Rolf Dörigs öffentliche politische Stellungnahmen. Robert Mayer

An seinen politischen Positionsbezügen scheiden sich die Geister: Rolf Dörig, Präsident des Versicherungsverbandes. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der Eklat ist perfekt: Die Axa Schweiz wird per Ende Jahr aus dem Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) austreten. In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung bestätigt der Versicherer sein Ende Mai beim Verband eingegangenes Kündigungsschreiben. Axa hatte sich damals noch vorbehalten, die Kündigung bis Ende Oktober zurückzuziehen – je nach Verlauf und Ergebnis von Gesprächen mit SSV-Vertretern.

Der jetzt definitive Rückzug der Axa wird den Verband arg schwächen. Immerhin springt der hierzulande grösste Allbranchenversicherer ab – und damit auch der wichtigste Beitragszahler. Wohl wichtiger noch ist die Aussenwirkung: Der SVV wird künftig nicht mehr für die gesamte Versicherungswirtschaft sprechen, was seine Glaubwürdigkeit und vor allem sein Gewicht als Branchenlobby mindert.