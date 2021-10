Zuwachs für Uptown-Basel – Straumann investiert in Arlesheim Der Basler Medizinaltechnik-Konzern investiert 18 Millionen Franken in ein neues Technologie- und Innovationszentrum auf dem ehemaligen Schoren-Areal. Basel bleibt Hauptsitz des Konzerns. Kurt Tschan

Uptown-Basel am Schorenweg in Arlesheim erhält mit Straumann einen weiteren gewichtigen Mieter. Foto Pino Covino Pino Covino

Uptown-Basel kann den Zuzug eines weiteren wichtigen Mieters vermelden. Der Basler Medizinaltechnik-Konzern Straumann wird diverse kleinere Standorte in der Region Basel schliessen und in Arlesheim kräftig investieren. Wie Straumann-CEO Guillaume Daniellot gegenüber dieser Zeitung bestätigt, habe Uptown-Basel bei der Suche nach einem neuen Standort die besten Karten gehabt. Uptown-Basel überzeuge mit seiner zeitgemässen Infrastruktur, der guten Verkehrsanbindung, aber auch mit den räumlichen Dimensionen, die es erlauben würden, dort ein modernes Lager und Logistik-Zentrum einzurichten. Die Fokussierung auf einen zweiten Standort hatte die «Basler Zeitung» am 24. September publik gemacht.