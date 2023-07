Wechsel im Management – Straumann ernennt neue Finanzchefin Yang Xu wird im August CFO des Dentalunternehmens. Sie ersetzt Peter Hackel, der seinen Abgang bereits vergangenen Sommer angekündigt hatte.

Yang Xu kommt vom Nahrungsmittelriesen Kraft zu Straumann. Bild: ZVG/Straumann

Straumann hat Yang Xu zur neuen Finanzchefin berufen. Sie wird ihr Amt am 21. August antreten.

Ihr Vorgänger Peter Hackel hatte bereits im August 2022 seinen Abgang angekündigt. Seit Anfang Januar hatte Marc-Alain Weder die interimistische Leitung der Finanzen inne. Er soll noch den Übergang zu Xu sicherstellen und dann seinen Einsatz im Unternehmen beenden, wie Straumann am Montag mitteilte.

Xu kommt vom Nahrungsmittelriesen Kraft zu Straumann. Dort war sie zuletzt Senior Vice President, Head of Corporate Development und Global Treasurer sowie auch Mitglied des Executive Committee des Unternehmens. Sie bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanzen mit.

Ihre Karriere startet sie bei General Electric Healthcare und war danach mehr als ein Jahrzehnt für Whirlpool tätig. Dabei habe sie in verschiedenen Ländern in Europa, Nordamerika und Asien gearbeitet.

Xu wurde 1979 in China geboren und ist unterdessen französische Staatsbürgerin. Sie verfügt über einen Master-Abschluss in Management der renommierten HEC Paris. Ferner hat sie an MBA-Programmen der London Business School sowie Stanford teilgenommen, heisst es weiter.

