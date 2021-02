Verkaufszahlen ziehen an – Straumann erholt sich rasch von Corona Der Basler Medizinaltechnik-Konzern Straumann hat schwere Monate durchgemacht und musste wegen Covid-19 jede elfte Stelle streichen. Da die Zähne in der Krise aber nicht besser geworden sind, füllen sich weltweit wieder die Zahnarztpraxen. Kurt Tschan

Straumann ist Spezialist für Zahnersatz und Kieferorthopädie. 2020 wurde für ihn zur Bewährungsprobe. Foto: zvg

In Straumann-Aktien steckt viel Fantasie. Trübt sich der Ausblick ein, fallen die Aktien überproportional schnell. Zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, geht es wieder rasant nach oben. Wenig erstaunlich also, dass Covid-19 in der Firmengeschichte des global tätigen Medizinaltechnik-Konzerns mit Hauptsitz in Basel wohl nur eine Delle bleiben wird. Bereits im dritten Quartal des letzten Jahres zogen nämlich die Umsätze wieder deutlich an.

Trotzdem hatte es das Pandemiejahr auch für Straumann in sich. Neun Prozent der Stellen mussten im Zug der Pandemie gestrichen werden. Jahre des grossen Wachstums wurden abrupt gestoppt. Waren 2016 noch 3800 Personen in der Gruppe beschäftigt, so waren es drei Jahre später bereits doppelt so viele. Dann kam der Corona-Hammer und mit ihm die Streichung von 660 Jobs. Alleine die Restrukturierungskosten des Unternehmens belaufen sich dadurch auf 15 Millionen Franken. Ende Jahr relativierte sich jedoch der Aderlass. Straumann wächst eben nicht nur durch eigene Produkte, sondern auch durch Zukäufe. Unter dem Strich wurden dadurch nur 250 Angestellte weniger als vor der Pandemie auf der Lohnliste geführt.