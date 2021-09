Neuer Standort in der Region – Straumann baut in Basel ab Der international tätige Medizinaltechnik-Konzern wird Teile seiner Basler Belegschaft verlegen und an einem noch nicht bekannten Ort in der Region zusammenziehen. Kurt Tschan

Straumann bleibt Basel treu, verlagert Teile seiner Aktivitäten aber in die Region. Foto: Straumann

Bereits Mitte 2023 will Straumann einen zweiten Standort in der Region Basel betreiben. Die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss. Der Konzern hatte mehrere Optionen geprüft, darunter auch in Basel-Stadt. Straumann-Sprecherin Silvia Dobry bestätigt entsprechende Informationen dieser Zeitung.

«Wir wollen gleiche Funktionen am gleichen Ort zusammenziehen.» Silvia Dobry, Straumann-Sprecherin

Das Unternehmen verfügt neben dem Hauptsitz im Jacob-Burckhardt-Haus beim Bahnhof SBB über verschiedene kleinere und grössere Standorte. In Rheinfelden sind über 30 Personen beschäftigt, in Muttenz rund ein halbes Dutzend. Hinzu kommt ebenfalls beim Basler Bahnhof das Postreitergebäude, wo aktuell ebenfalls über 30 Personen arbeiten.