Kampf gegen Hass im Netz – «Strategische Differenzen»: Gysin und Funiciello verlassen Verein NetzCourage Die Nationalrätinnen Greta Gysin und Tamara Funiciello legen ihr Co-Präsidium wegen Differenzen mit Jolanda Spiess-Hegglin per sofort nieder. red

Tamara Funiciello tritt per sofort als Co-Präsidentin von NetzCourage zurück. (3. Juni 2020) Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Das Co-Präsidium von NetzCourage tritt zurück. Greta Gysin und Tamara Funiciello legen ihr Amt per sofort und in Übereinkunft mit der Geschäftsleiterin Jolanda Spiess-Hegglin nieder, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Als Gründe werden «strategische Differenzen über die Ausrichtung des Vereins» angeführt. Die Vorstellungen über die Ausrichtung des Vereins deckten sich nicht mit den Vorstellungen von Spiess-Hegglin.

Wie es weiter heisst, werden Gysin und Funiciello weiterhin Mitglieder von NetzCourage bleiben. «Dass wir unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Vereins haben, ändert nichts daran, wie wichtig diese Angebote sind», wird Gysin im Communiqué zitiert.

Abo Hass im Netz Spiess-Hegglin publiziert Kampfansage – trotz Mahnung des Bundes «NetzCourage hat massgeblich dazu beigetragen, dass ich heute noch Politik mache», so Funiciello. «Es ist und bleibt unser Ziel, dass wir Digitale Gewalt erfolgreich bekämpfen. Wir danken Jolanda Spiess-Hegglin und dem ganzen NetzCourage-Team für die wichtige Arbeit, die sie leisten und wünschen dem Verein nur das Beste.» Der Verein NetzCourage engagiert sich gegen digitale Gewalt in der Schweiz.

