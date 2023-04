Bauarbeiten in Reinach – Strassen müssen gesperrt werden Ab kommendem Montag laufen in Reinach weitgreifende Erneuerungsarbeiten. Diese betreffen eine Wasserleitung, Fahrbahnen sowie eine Ampel. Bis Ende Juli werden Einschränkungen in der Verkehrsführung nicht zu vermeiden sein. Daniel Aenishänslin

Der Reinacher Verkehrsknoten wird im Juli nur mit Einschränkungen passierbar sein. Foto: PD

Die umfangreichen Bauarbeiten starten am Montag, 24. April, mit der Erneuerung der Wasserleitung an der Fleischbachstrasse sowie der Fahrstreifen-Erweiterung in der Sundgauerstrasse. Während der Bauarbeiten wird die Fleischbachstrasse ab der Stockackerstrasse bis hin zur International School Basel in Richtung Baselstrasse gesperrt sein.

Zwischen dem 3. Juli und 23. Juli werden voraussichtlich am Verkehrsknoten Baselstrasse - Sundgauerstrasse – Fleischbachstrasse der Belag und die bestehende Verkehrsampel erneuert. Das führt dazu, dass der Tramübergang an der Fleischbachstrasse für den motorisierten Individualverkehr vollständig gesperrt wird. Auf der Sundgauer- und Baselstrasse wird der Verkehr durch eine provisorische Ampel geregelt werden. Auch gesperrt werden in diesen drei Wochen die Sundgauerstrasse und die Autobahnausfahrt A18 Reinach-Nord in Richtung Reinach .

Keine Auswirkungen auf Tramverkehr

In Richtung Arlesheim-Industrie werden keine Einschränkungen nötig. Die Zufahrt zum Quartier Münchensteinerweg wie auch im Reinacherhof ist gewährleistet. Umleitungen sowie Fusswege werden signalisiert. Der Veloverkehr wird über die kantonale Radroute entlang der Birs umgeleitet. Auf den Tramverkehr haben die Bauarbeiten keine Auswirkungen.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

