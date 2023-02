«Story Killers»-Recherche – Mit versteckter Kamera im Haupt­quartier der Wahlmanipulatoren – das Video Eine geheime Cybertruppe soll weltweit in Demokratien eingegriffen haben. Vor laufender Kamera prahlen die israelischen Hacker über ihr Millionengeschäft. Das sind die entlarvenden Aufnahmen. Boris Gygax Adrian Panholzer Oliver Zihlmann Roland Gamp

Mit versteckter Kamera im Planungsbüro von «Team Jorge». Video: Tamedia

Der Empfang ist freundlich: «Bitte, bitte, kommen Sie», sagt der Mann im blauen Hemd. Er stellt sich als «Jorge» vor – ein Deckname. Denn was er und sein Team anbieten, ist verstörend. Die Rede ist von «Unterdrückung der Wahlbeteiligung», der «Störung» von Wahlen oder «Beschuldigungen» von politischen Gegnern. Lächelnd erzählen die Männer, wie sie in demokratische Prozesse eingreifen oder wichtige Entscheidungsträger weltweit hacken können.

Was sie nicht wissen: Während der Verkaufsgespäche in ihren Büros in Israel werden sie heimlich gefilmt. Journalisten, die sich als interessierte Kunden ausgaben, ist es gelungen, über sechs Stunden Videomaterial von «Team Jorge» aufzuzeichnen.

Die brisanten Aufnahmen sorgen nun weltweit für Schlagzeilen. Publiziert wurden sie im Rahmen von internationalen Recherchen durch Reporterinnen und Reportern aus über 20 Ländern.

«Story Killers» – die weltweite Recherche Infos einblenden «Story Killers» ist eine internationale Recherche zu Desinformation, Propaganda und Cyberangriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Anlass ist der Mord an der indischen Journalistin Gauri Lankesh im Jahr 2017. Sie hat über die Desinformations­industrie recherchiert – und wurde erschossen. Das Konsortium Forbidden Stories hat ihre Arbeit nun fortgesetzt. Seit Mitte 2022 recherchierten mehr als 100 Reporterinnen und Reporter aus über 20 Ländern das Geschäft mit Desinformationen. In der Schweiz sind der Recherchedesk von Tamedia mit seinem Partner Paper Trail Media und das Westschweizer Fernsehen (RTS) involviert. (oz)

Dem Recherchedesk von Tamedia liegen sämtliche verdeckten Aufnahmen vor. Daraus entstand eine Videoreportage, die nicht nur die hochproblematischen Angebote von Team Jorge aufzeigt. Sondern auch, wie die Mitglieder konkret vorgehen, um sich Zugang zu einem fremden Konto zu verschaffen. Und wie viel Geld sie dafür verlangen.

Zudem ordnet ein renommierter Experte den Fall ein. «Das ist eine grosse Gefahr für unsere Demokratie», sagt er und warnt. Gerade die Schweiz sei ein attraktives Ziel für Hacker.

Fehler gefunden?Jetzt melden.