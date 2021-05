Club der Gentlemen – Stolz und Vorurteil In Zeiten von Twitter, Facebook und Instagram lohnt es sich, die Briefe des Earl of Chesterfield zu lesen, die er an seinen Sohn geschrieben hat. Dominik Heitz

Was in der Netflix-Serie «Bridgerton» serviert wird, darüber wusste schon der Earl of Chesterfield zu schreiben: «Du musst Höfe meiden, willst Du nicht mit Schurken konspirieren und Narren ertragen.» Foto: Liam Daniel (Netflix)

In der heutigen, schnelllebigen Welt scheinen der Verstand und das manchmal Zeit benötigende Nachdenken häufig zu kurz zu kommen. Kaum ist auf der einen Seite der Weltkugel ein Pieps über Twitter ertönt, wird er auf der anderen Seite gleich hochgelobt oder verteufelt. Denn fast jeder will mit seiner Meinung schneller sein; vor allem aber glaubt fast jeder, seine Meinung sei die wichtigste von allen, und hofft entsprechend auf Bestätigung. Man nennt das Gefallsucht.

Einer, der die menschlichen Schwächen schon vor Jahrhunderten einzuordnen wusste, war der Earl of Chesterfield. Er lebte von 1694 bis 1773 und schrieb seinem Sohn zahlreiche Briefe, in denen er ihn auf das Leben am Hofe vorbereitete. So schrieb er etwa: «Bediene Dich des eigenen Verstandes und schärfe ihn; erwäge, untersuche und analysiere alles, um Dir ein gesundes und reifes Urteil zu bilden; lasse nicht zu, dass andere Dir Erkenntnisse aufdrängen, Dich zu falschen Handlungen anstiften oder Dir Deine Konversation vorschreiben.»