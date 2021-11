Erinnerung an Nazi-Opfer – Stolpersteine erinnern an Nazi-Opfer Mit fünf Stolpersteinen im Kanton Basel-Stadt ruft der Verein Stolperstein Schweiz Opfer des Nationalsozialismus mit Bezug zum Kanton Basel-Stadt in Erinnerung. Dominik Heitz

Mit der Verlegung einer Stolperschwelle fand am Dienstag vor dem Grenzübergang Riehen–Lörrach die erste von fünf Stolpersteinsetzungen in Basel statt. Foto: Nicole Pont

Die lange, schmale Messingplatte auf ihrem Betonsockel glänzt. Sie liegt auf dem Trottoir vor dem Grenzübergang Riehen–Lörrach und wartet darauf, in das vorbereitete Loch eingesetzt zu werden. Eingraviert in die Platte steht: «Von hier aus wurden 13 Jüdinnen und Juden am 23. 11. 1938 von Schweizer Polizisten und Grenzwächtern der Gestapo ausgeliefert. Im Gedenken an über 30’000 Menschen, die in ihrer Not Rettung in der Schweiz suchten und um Asyl gebeten hatten – vergeblich. Die Schweiz trägt eine Mitschuld an ihrem Schicksal.»

Es ist die erste von insgesamt fünf Steinsetzungen, die am Dienstag in Basel stattfinden: Es sind sogenannte Stolpersteine – im Fall von Riehen eine Stolperschwelle –, die an Menschen erinnern, welche aus Nazideutschland flüchteten, um in der Schweiz Aufnahme zu finden, hier aber abgewiesen und nach Deutschland zurückgeschoben wurden und dort zu Tode kamen.

Im Jahr 2013 fanden in Kreuzlingen die ersten zwei Stolpersteinsetzungen in der Schweiz statt. Zwei Jahre später hatte Tägermoos seinen Gedenkstein in der Grösse eines Pflastersteins, 2020 wurden im Kanton Zürich sieben solche Steine eingesetzt und in diesem Jahr nochmals vier.

«Unangepasster Lebenswandel»

In Basel befinden sich die vom Verein Stolpersteine Schweiz initiierten Gedenksteine an der Erlenstrasse 14, im Rappoltshof 7, an der Mostackerstrasse 15 und in der Schnabelgasse 3. Alle verweisen auf persönliche Schicksale.

An der Erlenstrasse wird an Anna Maria Böhringer erinnert, die nach ihrer Heirat mit einem Deutschen die Schweizer Staatsbürgerschaft verlor. 1920 wurde sie gemeinsam mit ihren fünf Kindern aufgrund von Denunziationen wegen «unangepassten Lebenswandels» aus der Schweiz ausgewiesen. Rückkehrversuche schlugen fehl – so auch am 28. September 1939, als sie in einer Wohnung an der Erlenstrasse 14 verhaftet und nach Lörrach abgeschoben wurde. Von dort kam sie ins Konzentrationslager Ravensbrück und wurde am 20. Februar 1945 im «Jugendschutzlager» Uckermark ermordet.

90’000 Stolpersteine in 27 europäischen Ländern Infos einblenden Die Stolpersteine basieren auf einem Projekt von Gunter Demnig. 1992 begann der deutsche Künstler erstmals, solche Steine in Köln zu verlegen: quadratische Messingtafeln von zehn mal zehn Zentimetern, angegossen an einen Betonwürfel. Diese Gedenksteine, auf denen der Name der Opfer, eine Minibiografie und das Datum des Todes stehen, werden meist vor den letzten frei gewählten Wohnhäusern der Nazi-Opfer niveaugleich in den Strassenbelag eingelassen. Demnigs Intention: den in den Konzentrationslagern zu Nummern degradierten Opfern ihre Namen zurückzugeben. Mittlerweile sind in 27 europäischen Ländern insgesamt gegen 90’000 Stolpersteine verlegt worden. Sie gelten als das grösste dezentrale Mahnmal der Welt. Die Marke Stolpersteine ist von Demnig seit 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt und seit 2013 auf europäischer Ebene geschützt. Ein von Demnig handgefertigter Stein kostete 2019 einschliesslich Verlegung 120 Euro. Seit 2016 wird das Projekt von der von Gunter Demnig gegründeten gemeinnützigen Stiftung – Spuren – Gunter Demnig organisiert. (hei)

In der Mostackerstrasse macht der Stolperstein auf den Juden Gaston Dreher aufmerksam, der 1912 als Fünfjähriger mit seiner Familie aus dem Elsass nach Basel kam. Nach der obligatorischen Schulpflicht geriet er wegen mehrfachen Diebstahls mit dem Gesetz in Konflikt und wurde 1931 aus sittenpolizeilichen Gründen für zehn Jahre aus der Schweiz ausgewiesen. Vergebliche Wiederaufnahmegesuche scheiterten, gefolgt von Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken und Gefängnissen.

Schliesslich wurde er über Genf nach Frankreich gebracht, wo er 1943 der deutschen Besatzungsmacht in die Hände fiel. Er kam nach Auschwitz und fand dort 1944 seinen Tod. Im Frühjahr 2022 soll eine Biografie über Gaston Dreher erscheinen.

