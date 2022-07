Pannentag bei der BVB – Störung um Störung: Was ist mit den Drämmli los? Am Dienstag kam es innert weniger Stunden zu vier Fahrzeugstörungen auf dem Tramnetz in Basel. Die Hitze war nur in einem Fall schuld. Andrea Schuhmacher

Die Tramkolonne erstreckte sich von Kunstmuseum bis Messeplatz. Foto: Andrea Schuhmacher

Am Marktplatz, beim Kunstmuseum, beim Bernerring und am Leimgrubenweg: Am Dienstag bockten die BVB-Drämmli. Passagiere fluchten, Passantinnen blieben stehen, um den Arbeitern beim Abschleppen eines Combino von der Wettsteinbrücke zuzuschauen.

Ist die Hitze zu viel für die Basler Trams?

Wie BVB-Mediensprecherin Sonja Körkel erklärt, handelte es sich viel mehr um eine «unglückliche Häufung von Vorfällen». Alle Störungen seien unabhängig voneinander aufgetreten.

Die Hitze war nur in einem der Vorfälle schuld: nämlich für die Störung beim Marktplatz. Eine Komponente für die Stromversorgung der Klimaanlage eines Combino-Trams überhitzte. Aktuell liefen die Klimaanlagen der Fahrzeuge auf Hochtouren, schreibt Körkel. Das Stromversorgungsgerät werde nun ausgetauscht und wieder instand gesetzt.

Eine unglückliche Umleitung

Aufgrund dieses Vorfalles wurden die Trams über die Wettsteinbrücke umgeleitet. Blöd nur, dass es später auch auf dieser Achse zu einer Störung kam: In einem Combino-Tram trat ein mechanischer Defekt beim Stromabnehmer auf. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr selbstständig fahren konnte. «Der entsprechende Defekt wird nun behoben», schreibt Körkel.

Wegen eines mechanischen Defekts beim Stromabnehmer musste dieses Tram von der Wettsteinbrücke abgeschleppt werden. Video: Andrea Schuhmacher

Die Störung beim Bernerring am frühen Abend sei auf eine «Fehlmanipulation im Führerstand des Fahrzeuges» zurückzuführen, so Körkel weiter. Das Combino-Tram konnte nicht weiterfahren und musste ins Servicezentrum. Dort wird es nun instand gesetzt – wie auch der Cornichon-Zug, der wegen einer Bremsstörung am Leimgrubenweg zu stehen kam.

Zu den durch die Störungen entstandenen Kosten kann die BVB noch keine Auskunft geben. Man sei zurzeit hauptsächlich damit beschäftigt, die Fahrzeuge zu reparieren.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

