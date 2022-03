Great Barrier Reef – Wird sich das Ökosystem je wieder erholen? Schon zum vierten Mal in nur sechs Jahren haben australische Behörden ein massenhaftes Ausbleichen der Korallen am grössten Riff der Erde festgestellt. Corinna Melville

Ein Feld mit gebleichten Steinkorallen am Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens. Foto: Getty Images

Am Great Barrier Reef hat es erneut eine Massenbleiche von Korallen gegeben. Das bestätigte die zuständige australische Behörde, es ist die vierte grosse Bleiche in nur sechs Jahren. Luftaufnahmen aus Helikoptern und Kleinflugzeugen, die in der vergangen Woche übers Riff flogen, zeigten gebleichte Korallenkolonien in allen vier Regionen des Unesco-Weltnaturerbes. Am Great Barrier Reef hatte es zuletzt in den Jahren 1998, 2002, 2016, 2017 und 2020 Massenbleichen gegeben.