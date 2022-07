Sting am Paléo – Sting, der drahtige Stoiker Der Englishman in New York zeigte in Nyon, dass er und seine Songs gut gealtert sind. Nur die frühere Zerrissenheit fehlt – schmerzlich. Martin Burkhalter

Ungemein athletisch ist Sting auch mit 70 Jahren noch. Im rot-schwarz gestreiften T-Shirt sieht er fantastisch aus. Foto: zvg, Ludwig Wallendorff

Und da schreitet er über die Bühne, mit festem Schritt, wie ein Bauarbeiter in schweren Schuhen über eine Baustelle. Um den Hals hat er sein klobiges Werkzeug. Den Fender-P-Bass von 1954. Das Instrument sieht etwas verbraucht aus, nicht so sein Spieler: Sting ist letzten Herbst 70 geworden, er ist also älter als sein Bass. Aber er ist in hervorragender Form. In seinem (quer!) rot-schwarz gestreiften T-Shirt sieht er fantastisch aus, athletisch, drahtig. Da ist einer sehr, sehr gut gealtert.