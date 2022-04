Russische Propaganda - Die meisten glauben nur einem: Putin

Russische Propaganda – Stimmen aus der Parallelwelt Bilder der toten Zivilisten in Butscha sieht man auch im russischen Fernsehen. Nur hören die Menschen hier, sie seien gefälscht und die Ukrainer alle Nazis. Silke Bigalke aus Moskau

Ein riesiges Z prangt an einem Gebäude in Moskau. Der Buchstabe ist zum Symbol für die Unterstützung der russischen Truppen geworden. Foto: AP/Keystone

Swetlana hat Kuchen gebacken mit Beeren aus dem Garten. Sie stellt Honig auf den Tisch, Zitronenscheiben, grünen Tee und schwarzen Tee. Sie möchte es gerne allen recht machen, gerade ist das besonders schwer. Sie weiss ja selbst oft nicht, was sie denken soll. Sie sagt: «Als Mutter bin ich gegen jeden Krieg. Dafür habe ich meine Kinder nicht geboren. Ich bin natürlich dagegen. Niemand möchte so etwas.»

Ihr älterer Sohn und ihr Mann unterstützen Wladimir Putins «militärische Spezialoperation». So nennen sie in Russland das, was in der Ukraine geschieht. Krieg darf man hier ja nicht dazu sagen. Swetlanas jüngerer Sohn ist dagegen, ihm macht die Situation Angst. Er ist 23 und studiert Chinesisch und Geografie, er sagt jetzt auch mal solche Sätze: «Dieses Land hat keine Zukunft.»