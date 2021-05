Mahnwache für Israel – Stiller Protest gegen die Judenfeinde Rund 150 Menschen, vorab Christen, haben auf dem Marktplatz einen Gegenakzent zu den Pro-Palästina-Demonstrationen vom vergangenen Freitag und Samstag gesetzt. Daniel Wahl

Ein Zeichen der Solidarität für die Juden in Basel nach den Anti-Israel-Demonstrationen in der Stadt. Foto: Daniel Wahl

Nach den unbewilligten Anti-Israel-Manifestationen von Freitag und Samstag in der Basler Innenstadt, an welcher eine Israel-Sympathisantin durch die Strassen gehetzt worden war, dominierte am Montagabend für eine Stunde der blaue Davidstern auf weissem Grund das Strassenbild vor dem Basler Rathaus. Rund 150 Personen, vorab aus christlichen Kreisen, trafen sich zur Solidaritätsmahnwache pro Israel. Konfrontationen und Zwischenfälle gab es keine.

Statt Parolen oder lauter Hassreden stellte man sich im Kreis auf und schwieg oder suchte das gemeinsame Gespräch. «Die Israel-Gegner sollen in Basel nicht das letzte Wort haben», trommelte die Organisatorin Judith Langloh Israel-Sympathisanten zusammen. Langloh ist Mitglied der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt und hat einen breiten Bekanntenkreis in Israel. Eilends brachte sie ein selbst fabriziertes Plakat auf den Marktplatz mit Theodor Herzls Aussage: «In Basel habe ich den Judenstaat gegründet.» Darum stehe man auch heute noch zu Israel.