Streit bei den Liberalen – Stilbruch bei der LDP Die Parteielite stört sich an der Wortwahl ihres Grossrats André Auderset. Dieser kontert, die LDP sei längst nicht mehr die Partei der Mehrbesseren: «Wir sollten froh sein darüber.» Alessandra Paone

André Auderset gehört dem Grossen Rat seit 2010 an. Foto: Florian Bärtschiger

Seit zehn Jahren muss sich André Auderset denselben Spruch anhören. Er wäre doch bei der SVP besser aufgehoben, sagt man ihm. Politisch klar rechts, laut, direkt und ungeschliffen. Ein Stammtischgast. Das passe doch nicht zur LDP, der Teigpartei –Nasenrümpfen!

Auderset lacht am Telefon und sagt: «Als ich vor Jahren der LDP beitrat, stand rechts Andreas Burckhardt und links Christoph Eymann. Da dachte ich: Wenn es in der LDP Platz hat für die beiden Herren, dann passe ich bestens in diese Partei.» Er fühle sich wohl.

Doch wie wohl fühlen sich die Liberalen noch mit Auderset in den eigenen Reihen? Die Reaktionen einiger Parteiexponenten auf Aussagen ihres Grossrats in den sozialen Medien lassen zumindest vermuten, dass nicht alle mit ihm zufrieden sind. Schon zweimal innert kürzester Zeit sah sich die Partei genötigt, sich auf Twitter von ihrem Mitglied zu distanzieren.