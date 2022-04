Shoppen für den guten Zweck – Stiftung von Murat Yakin führt Edel-Flohmarkt durch Murat Yakins Stiftung für Not leidende Kinder in der Nordwestschweiz wird 20 Jahre alt. Am Samstag veranstaltet sie daher einen Designer-Flohmi in Basel – mit von der Partie ist auch Yakins Ehefrau Anja. Julia Gisi

Der Coach der Schweizer Nati, Murat Yakin, hat vor 20 Jahren seine Stiftung ins Leben gerufen. Am Jubiläumsevent am Samstag kann er jedoch nicht teilnehmen. Foto: AFP

Für Fussballfans die bittere Nachricht zuerst: Murat Yakin wird am Samstag nicht anwesend sein am Event seiner Stiftung Murat Yakin and Friends, die Not leidende Kinder in der Nordwestschweiz unterstützt. Er ist mit der Nationalmannschaft beschäftigt und daher in den Vereinigten Staaten unterwegs. Doch nun zur guten Nachricht: Yakins Stiftung begeht dieses Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum – und führt zur Feier des Tages im Innenhof der Martinsgasse 6–8 in Basel einen Edel-Flohmarkt durch. Der Erlös kommt dabei vollumfänglich der Stiftung zugute.