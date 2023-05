Aesch gegen Therwil beim «Donnschtig-Jass» – Sticheleien vor dem grossen Duell Am 3. August treten die besten Jasser aus Aesch und Therwil für ihre Heimatgemeinden gegeneinander an. Wer gewinnt, wird Gastgeber der beliebten SRF-Sendung «Donnschtig-Jass». In Aesch findet das Qualifikationsturnier am 10. Mai statt. Martin Furrer

«Wir machen quasi alles zusammen. Nur jassen tun wir gegeneinander»: Roman Cueni, Gemeindeverwalter von Aesch (l.), und Eduard Löw, Gemeindeverwalter von Therwil. Foto: Lucia Hunziker

Birstal gegen Leimental: Am bekanntesten Jasstisch der Schweiz – in der Sendung «Donnschtig-Jass» des Schweizer Fernsehens (SRF) – treten am 3. August Jasser aus Aesch und Therwil gegeneinander an. Therwil hat seine Jasserinnen und Jasser für das Duell gegen Aesch bereits erkoren. In Aesch findet das Qualifikationsturnier am 10. Mai statt.

Das Schweizer Fernsehen fordert für den Jasstisch von beiden Gemeinden Frauen, Männer und Junge. Es sei schwierig gewesen, hier in Stadtnähe begeisterte Jungjasser zu finden, berichten Roman Cueni und Eduard Löw. Die Gemeindeverwalter von Aesch und Therwil präsidieren die jeweiligen Organisationskomitees. Auch wenn sie kollegial miteinander verbunden sind und auch sonst sehr gut zusammenarbeiten, wenn es ums Duell um die Jasskrone geht, können beide die Sticheleien nicht lassen.

Denn wer am 3. August im Kanton Luzern das Duell im Differenzler gewinnt, wird eine Woche später Gastgeber der beliebten Live-Sommersendung des SRF. Das sei eine Chance, sich vor einem grossen Publikum in der ganzen Schweiz zu präsentieren, erklärt Eduard Löw. Neben dem Jassduell von zwei Gemeinden treten in der Sendung bekannte Musikerinnen und Musiker auf, eine prominente Persönlichkeit ist zu Gast, und Comedian Stefan Büsser muss in der jeweiligen Gemeinde eine Aufgabe lösen. Dazu bekommt die Gastgebergemeinde in einer Filmsequenz die Möglichkeit, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren.

Gemeinsame Organisation

Bei gutem Wetter werden jeweils mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort erwartet. In Aesch würde der Grossanlass rund ums Schloss durchgeführt. In Therwil hat sich der alte Dorfkern beim Mittelkreis als die geeignetste Lokalität erwiesen. Die jeweiligen Organisationskomitees haben die vorgeschlagenen Standorte mit den Produktionsverantwortlichen des SRF rekognosziert.

Die Schwierigkeit liegt beim «Donnschtig-Jass» für die Gemeinden darin, dass erst eine Woche vor dem Termin feststeht, in welcher Gemeinde der Anlass stattfindet. Deshalb haben sich Aesch und Therwil in allen Bereichen eng abgestimmt. Beide Organisationskomitees sind gleich aufgestellt, die Helferteams kommen an beiden Orten zum Einsatz, die Festplätze wurden gemeinsam geplant, die 60 Hotelbetten für die SRF-Crew in den gleichen Hotels gebucht. Die Sattelschlepper vom Fernsehen parkieren in beiden Fällen in Aesch auf dem Löhrenacker-Areal, und die Bestellungen für die Gastronomie und die Infrastruktur wurden zusammen beim gleichen Anbieter getätigt.

Aesch geht ins Trainingslager

Am Abend des 3. August, kurz vor 22 Uhr, steht dann fest, welche Gemeinde weniger Differenzpunkte gesammelt hat und eine Woche später selber Gastgeberin sein wird. «Wir machen quasi alles zusammen. Nur jassen tun wir gegeneinander», lacht Therwils OK-Präsident Eduard Löw. Für ihn ist klar, dass die Schweiz am 10. Mai nach Therwil blicken wird. Der Widerspruch von Roman Cueni lässt nicht lange auf sich warten. Zuversicht gibt ihm auch das einberufene Trainingslager Anfang Juni in der langjährigen Partnergemeinde von Aesch in Unterschächen, die zufällig dieses Jahr auch am «Donnschtig-Jass» teilnimmt.

Um die Siegeschancen zu erhöhen, brauchen beide Gemeinden zusätzlich zu den Jasserinnen und Jassern ein «Superhirn». In der Sendung können Differenzpunkte wettgemacht werden, indem sich jeweils ein Gemeindevertreter möglichst viele umgedrehte Jasskarten merken kann. Roman Cueni und Eduard Löw sind beide überzeugt, dass ihre Gemeinde den schlaueren Kopf hervorbringen wird.



Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur. Er schreibt über Menschliches-Allzumenschliches, aber auch über Themen, die das politische Basel beschäftigen. Mehr Infos

