Nationalteam: Mit diesem Kader reist die Schweiz an die Frauen-WM

Nationaltrainerin Inka Grings hat am Montagvormittag in Zürich das endgültige 23er-Kader für die WM in Australien und Neuseeland bekannt gegeben (hier das SFV-Video dazu). Im Aufgebot figuriert neben FCZ-Stürmerin Fabienne Humm, die die dritte Vorbereitungswoche mit dem 3:3 gegen Sambia arbeitsbedingt verpasste, auch die erst 16-jährige Iman Beney von YB, die damit zur jüngsten Schweizerin wird, die je an einer Endrunde teilgenommen hat. «Das Alter spielt keine Rolle. Iman kam hierhin und hat Fussball gespielt und sich körperlich durchgesetzt», begründet Grings. «Sie kann an der WM für Furore sorgen. Das hat sie uns im Spiel gegen Sambia gezeigt.» Für Beney, die in diesem Jahr bereits die U-17-EM bestritten hat, wird es ebenso die erste Endrunde wie für Laura Felber, Seraina Piubel, Marion Rey und Alisha Lehmann.

Reisen erstmals an eine WM: Alisha Lehmann (l.) und Iman Beney. Foto: Freshfocus

Eher überraschend fehlt hingegen Riola Xhemaili. Die 20-jährige Mittelfeldspielerin vom SC Freiburg hat den letzten Cut nicht überstanden. Grings sagt dazu: «Es war eine schwierige Entscheidung. Aber es fehlt ihr an Spielpraxis. Sie kam in Freiburg wenig bis fast gar nicht zum Einsatz.»

An der Pressekonferenz erläuterte Grings auch gleich, wie die Goalie-Hierarchie aussieht. Gaëlle Thalmann geht als Nummer 1 ins Turnier, dahinter folgen als Nummer 2 Livia Peng und als Nummer 3 Seraina Friedli. «Gaëlle hat eine fantastische Vorbereitung gezeigt und die Saison bei ihrem Club durchgespielt», sagt Grings.

Das Schweizer Kader für die WM. Foto: SFV

Die Schweiz absolviert vor der WM noch ein letztes Testspiel, am Mittwoch um 19 Uhr in Winterthur gegen WM-Debütant Marokko. Die Reise nach Neuseeland erfolgt am Samstag und Sonntag, das erste Gruppenspiel steigt am 21. Juli in Dunedin gegen die Philippinen. (kai)